Precio de la luz hoy, jueves 2 de octubre, por horas: trucos para ahorrar en casa

El precio de la luz se mantiene estable este jueves. El precio medio del megavatio hora (MWh) para este jueves 2 de octubre se ha fijado en 86,19 euros, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), en línea con lo visto este miércoles 1.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 2 de octubre?

Como es habitual, los lapsos horarios más caros para consumir electricidad se darán cuando no hay sol o está a punto de caer. En el caso de este jueves de 2 octubre, evita encender electrodomésticos de alto consumo entre las 20:00 y las 21:00 horas, ya que este será el momento más caro del día. El megavatio hora superará los 184 euros.

Aprovecha, por el contrario, el mediodía. Entre las 10:00 y las 17:00 horas vas a ver precios inferiores a los 120 euros por MWh, siendo entre las 14:00 y las 16:00 horas el momento más barato del día, con el MWh en 117 euros.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 2 de octubre