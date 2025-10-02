Atención conductores: este es el nuevo radar de tramo instalado en la M-50 en Madrid

Durante la campaña de 2025, la DGT ya anunció que se instalarían hasta 122 nuevos radares en todo el territorio nacional. Con el fin de reducir los accidentes al volante, el mes de septiembre no ha cumplido los objetivos. Según ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 114 personas han fallecido en este pasado mes, donde se han producido 105 siniestros mortales, lo que supone 13 más que el año pasado. Sin embargo, respaldan que esto puede deberse a un aumento del 1,3% en la movilidad.

Aun así, la seguridad en carretera aumenta cada día. En este contexto, muchos conductores se han dado cuenta de un nuevo radar en una de las carreteras más transcurridas de la Comunidad de Madrid. A pesar de no contar con un aviso oficial, muchas páginas de avisos ya han dado notificación de dónde se encuentra y a la velocidad límite que multa.

Nuevo radar de tramo en Madrid

A falta de una confirmación por parte de la DGT, algunos conductores ya han dado aviso de la existencia de un nuevo limitador de velocidad. Se trata de un radar de tramo ubicado en la autovía M-50, al paso por el centro comercial Nassica en Getafe. Según informan varias páginas, se ha instalado hace poco por lo que puede estar en periodo de prueba. En redes sociales, los conductores ya han hecho eco de ello y aseguran, que aun no han recibido multa alguna.

Al ser de tramo, se realiza una medición entre un punto de inicio y otro de final. El sistema formado por cámaras registra las matrículas de los coches que van pasando y la hora. En base a esos datos, se calcula la velocidad media que se ha empleado en recorrer dicho tramo. Aunque la ubicación es algo inexacta, la mayoría coinciden que está entre los kilómetros 47 y 45, con una duración estimada de 2.050 metros.

Nuevo radar de tramo en carretera M-50 Redes Sociales

Limitación y posibles sanciones

La zona se encuentra limitada a 100 km/h y por ley, pueden sancionar ya a partir de 1km/h demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta el margen de error, que puede llegar a ser de hasta 3km/h. Aun así, las tablas de limitaciones y sanciones se establece de la siguiente manera: