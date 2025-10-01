¿Qué día cambia la hora en España en 2025? Esta es la fecha exacta

Cada año, millones de ciudadanos en España ajustan sus relojes para adaptarse al horario de verano o al horario de invierno.

Este cambio, que puede parecer rutinario, afecta la vida diaria de todos, desde los horarios de trabajo y escuela hasta el funcionamiento del transporte y los dispositivos electrónicos.

Con la cercanía del otoño de 2025, muchas personas se preguntan cuándo exactamente deberán atrasar sus relojes para adaptarse al nuevo horario.

El día del cambio

En 2025, España cambiará al horario de invierno en la madrugada del domingo 26 de octubre. A las 03:00 horas, los relojes se atrasarán una hora, pasando a marcar las 02:00.

Esto convierte a ese día en un día más largo, con 25 horas, permitiendo a los ciudadanos descansar una hora extra. En las Islas Canarias, el ajuste se producirá una hora antes, a las 02:00 horas, pasando a ser la 01:00.

Origen y propósito del cambio horario

El cambio de hora en España forma parte de una práctica establecida en laUnión Europea desde 1974, con el objetivo inicial de ahorrar energía tras la crisis del petróleo.

La idea era aprovechar mejor la luz solar, aunque con el paso de los años la eficacia de esta medida ha sido cuestionada. En 2018, la Comisión Europea propuso eliminar los cambios de hora tras una consulta pública en la que más del 80% de los participantes se mostró a favor de su supresión. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los países miembros ha mantenido la práctica vigente.

Regulación en España

En España, el cambio de hora está regulado por la Orden PCM/186/2022, que establece el calendario de ajustes hasta 2026.

Los autores explican que la regulación del cambio de hora busca alinear el inicio de la actividade laboral con el amanecer. La Razón

Así, el próximo cambio de horario será el domingo 29 de marzo de 2026, cuando se adelantará el reloj una hora para iniciar el horario de verano.

El último cambio de hora confirmado hasta la fecha será el 25 de octubre de 2026, cuando se regresará al horario de invierno. El futuro de esta práctica dependerá de las decisiones que tomen las autoridades europeas y nacionales.

Consecuencias para la vida cotidiana

El cambio de hora afecta distintos aspectos de la vida diaria como horarios laborales y escolares, transporte público, programación de medios de comunicación y dispositivos electrónicos.

Ajustar los relojes correctamente es clave para evitar confusiones y adaptarse al nuevo ritmo de luz solar.