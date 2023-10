La alcaldesa de Cartagena pide al delegado del Gobierno refuerzos en el CATE para evitar salidas "sin control" de migrantes

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha dirigido al delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, para pedir que pongan los medios necesarios que eviten una salida sin control a las calles de Cartagena de los migrantes llegados de forma irregular en patera.

Esta petición la ha realizado esta mañana, después de que por parte de la Policía Local comprobase la presencia en varios puntos de la ciudad de extranjeros procedentes del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE).

Arroyo recuerda que los sindicatos policiales denuncian la falta de medios humanos para atender las obligaciones de la custodia y atención a los migrantes. "Nuestros policías nacionales deben disponer de los medios suficientes para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y la atención a los migrantes y es evidente que no los tienen".

La alcaldesa ha recordado que las oleadas de pateras "ya no son hechos extraordinarios y no hay excusa para no estar preparados. Este tipo de situaciones no puede volver a repetirse. El Gobierno tiene que establecer un sistema que movilice el personal policial y de acogida necesario cuando se demande".