Alcantarilla celebra el Homenaje a la Bandera de España con un izado y un desfile militar

Alcantarilla ha celebrado hoy la 17ª edición del tradicional acto de Homenaje a la Bandera de España, organizado por el Ayuntamiento y la Base Aérea de Alcantarilla, que consiste en el izado de una bandera de 54 metros cuadrados sobre un mástil de 25 metros de altura, mientras suena el Himno Nacional, antes de la jura para personal civil. También ha habido un homenaje a los caídos por España y un desfile militar por la calle Mayor.

La alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, y el general del Ejército del Aire y del Espacio, Fernando Carrillo, junto con el coronel de la Base Aérea, José Ignacio Sánchez-Heredero, han presidido un acto que "muestra el cariño del pueblo de Alcantarilla hacia las Fuerzas Armadas, que se puede comprobar por la cantidad de personas que nos han acompañado esta mañana y por las ventanas y balcones engalanados con la Bandera de España esperando con ilusión el Día de la Fiesta Nacional", ha señalado la alcaldesa.

Durante el homenaje, la Patrona del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto, recibió una corona de laurel por los caídos por España. El desfile por la calle Mayor contó con vehículos del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), una Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música de la Academia General del Aire y del Espacio y una Escuadrilla mixta de la Escuela Militar de Paracaidismo y del EZAPAC.

Al acto también han asistido la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz y la diputada regional Luz Marina Lorenzo.

Banderas en calles y plazas

Desde el 26 de septiembre las banderas de España decoran las principales calles de Alcantarilla para celebrar el Día de la Fiesta Nacional y los actos previos de Homenaje a la Bandera. Además, en el lateral de un edificio próximo a la plaza Adolfo Suárez está instalada una bandera de 102 metros cuadrados y banderolas en todas las farolas de la calle Mayor, la calle Estación de Lorca, la plaza Adolfo Suárez y los balcones del Ayuntamiento.

Acompañan a las banderas de España los trabajos de los escolares que han participado este año en la muestra de expresión plástica '12 de octubre, la fiesta de mi país'.