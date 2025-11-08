Alerta amarilla por vientos de 70 kilómetros por hora en el Altiplano

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado aviso amarillo por viento para este sábado 8 de noviembre en el Altiplano.

Las rachas de viento en el Noroeste, según han apuntado, podrán llegar a los 70 kilómetros por hora en el Altiplano. Este aviso comenzará a las 7.00 horas y concluirá a las 18.00 horas.

El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.

La Aemet prevé para este sábado, 8 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas matinales en las sierras.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso en el interior y en ascenso en el litoral. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el interior y con rachas muy fuertes en zonas altas.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.