El tiempo
Alerta amarilla por vientos de 70 kilómetros por hora en el Altiplano
Las máximas serán de 23 grados en la capital
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado aviso amarillo por viento para este sábado 8 de noviembre en el Altiplano.
Las rachas de viento en el Noroeste, según han apuntado, podrán llegar a los 70 kilómetros por hora en el Altiplano. Este aviso comenzará a las 7.00 horas y concluirá a las 18.00 horas.
El aviso amarillo significa que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta o localización de especial vulnerabilidad.
La Aemet prevé para este sábado, 8 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas matinales en las sierras.
Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso en el interior y en ascenso en el litoral. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el interior y con rachas muy fuertes en zonas altas.
En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.
