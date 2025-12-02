El PP anuncia medidas legales por los supuestos pagos del PSRM a una web afín

El Partido Popular de la Región de Murcia está dispuesto a llegar hasta el final, para que se esclarezca toda la verdad sobre los supuestos pagos del PSRM a lo que ellos denominan un medio "fake", cuyo único objetivo sería atacar al Gobierno de Miras y ensalzar la labor del PSOE en la Región de Murcia.

El inicio de toda esta historia se remonta a una denuncia del alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y de su concejala Damiana García, interpuesta en 2024 por un supuesto delito de injurias y calumnias contra esa web, "Noticias RM", que publicó una información en la que se afirmaba que la edil había conseguido su plaza de funcionaria de forma irregular en el ayuntamiento unionense, tras una intervención en el proceso de selección. La investigación posterior de la Guardia Civil reveló que detrás de este dominio de Internet estaba "Sistemas Informáticos Carthago", una empresa cuya titularidad figura a nombre de la pareja del exdirigente socialista cartagenero Jesús Cobos, Carmen García. Estas indagaciones de los especialistas en delitos tecnológicos de la Benemérita -el grupo Arroba- le han servido como munición al PP en la comunidad para seguir tirando del hilo. A partir de ahí, los populares destaparon que el grupo socialista en la Asamblea Regional habría estado realizando pagos a esta empresa por unos supuestos servicios de gestión de comunicación y redes sociales. Estos hechos habrían tenido lugar entre el año 2020 y 2024 y cuyo importe ascendería a los 160.000 euros. Además, según apuntan fuentes del PP, el encargado de autorizar el abono de estas importantes cantidades de dinero habría correspondido al entonces portavoz del PSRM en la cámara autonómica, el actual secretario de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que habría sido el encargado de dar luz verde a esos servicios. Desde el PP regional exigen que dé la cara y dé las explicaciones pertinentes sobre este asunto.

La última hora sobre este caso es que el exdirigente socialista cartagenero, Jesús Cobos, ha sido llamado por un juez de la Ciudad Portuaria a declarar el próximo 5 de febrero de 2026 para arrojar luz sobre esta causa, el supuesto delito de injurias y calumnias denunciado por la concejala del PP de La Unión.

Desde el PP de la Región no quieren que esta causa judicial se quede simplemente en esta denuncia. Quieren que se investigue en profundidad esos supuestos pagos del Partido Socialista a lo que siempre han calificado como "un pseudomedio", que carece de director, de redactores e, incluso, de vía de contacto. De hecho, las únicas maneras de dirigirse a "Noticias RM" son a través de un correo electrónico ("El Buzón del Señor X") y un número de teléfono que, tras la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, correspondía al móvil de Carmen García, pareja de Cobos.

El portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, ha afirmado este martes en una rueda de prensa que su formación va a emprender acciones legales en los próximos días para que se aclaren todas estas presuntas irregularidades. "Estamos ante un caso supuestamente que podría tener indicios de fraude y de falsedad. Han abonado facturas con dinero público por un supuesto delito, por un supuesto concepto de gestión de comunicación y redes sociales del Partido Socialista, que sabemos y que ya está acreditado, que es rotundamente falso", ha asegurado el portavoz del PP. Segado ha puesto de manifiesto que el trabajo de Cobos en materia de redes y de comunicación era completamente soterrado y que, en ningún caso, llegó a tener contactos durante esa etapa con medios o con periodistas, algo que no acreditaría la acción que desempeñó para los socialistas murcianos. Segado ha asegurado que “esto no es comunicación política, esto es política sucia”. La lectura que hacen los populares es que "Noticias RM" es "una maquinaria de difamación", que tendría por objetivo únicamente criticar al Ejecutivo del López Miras y al Partido Popular.

Son "denuncias falsas"

Los socialistas murcianos restan importancia a esta ofensiva judicial que pretende poner en marcha el PP de la Región y han asegurado que se trata de "denuncias falsas". Así lo ha afirmado la portavoz del PSRM, Carmina Fernández, quien ha asegurado que "estamos ante la misma técnica que hacen siempre: denuncian a los dirigentes, cuando ven que el régimen empieza a peligrar. Las denuncias del PP contra el PSRM siempre acaban archivadas. López Miras está acabado. Solo le queda esto para sobrevivir".

Además, Fernández ha atacado al líder del Gobierno regional, a Fernando López Miras, del que ha dicho que accedió al poder de la mano del expresidente Pedro Antonio Sánchez, que "está condenado por corrupción". La portavoz socialista ha recordado que "las cuentas del grupo parlamentario socialista son públicas y han pasado el control tanto de la Asamblea Regional, como la auditoría del Tribunal de Cuentas. Así que, frente a las agresiones constantes del PP, en el PSOE seguimos trabajando por la Región".