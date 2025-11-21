Cae un grupo de ladrones itinerantes mientras saqueaban una casa en Elche (Alicante)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una célula criminal itinerante dedicada a robos con fuerza en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia en un operativo realizado cuando los sospechosos abandonaban una residencia que estaban saqueando en Elche (Alicante).

Según un comunicado de la Policía, uno de los detenidos contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Austria, donde estaba implicado en numerosos robos en domicilios cometidos en 2022, entre los que se incluía el robo de lingotes de oro.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre tras detectar a dos varones merodeando en el interior de un edificio de la ciudad de Elche a altas horas de la madrugada y en varias noches consecutivas. Tras varias tareas de averiguación, los agentes detectaron que podrían estar realizando actos preparatorios para la comisión de robos con fuerza en domicilios.

Tras varias gestiones, los agentes constataron que se los investigados llegaban a España en binomios de trabajo, permaneciendo dos o tres meses aproximadamente, y abandonando nuestro país lo que dificultaba enormemente las labores de investigación.

Además, se concluyó que los sospechosos recorrían las calles a pie en turno de mañana, adoptando numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectados tanto por el vecindario como por cualquier patrulla policial.

Al concluir las pesquisas, se realizó una entrada y registro donde se intervinieron numerosas herramientas destinadas a la apertura de cerraduras, además de relojes y joyas de alto valor, frente a lo que procedió a la detención de los cuatro varones como presuntos responsables de 11 delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial ésta decretó su inmediato ingreso en prisión.

El modus operandi se basaba en el marcaje sistemático de las puertas de las casas con hilos finos de pegamento o silicona, para comprobar si los moradores se encontraban en el interior. En el momento que regresaban a las viviendas si este hilo se encontraba intacto demostraba que la vivienda estaba vacía pudiendo ejecutar el robo con total seguridad.

Los integrantes utilizaban avanzadas técnicas de habilidad, como el ganzuado, 'magic key', 'bumping' o 'impressioning', que permiten acceder a las viviendas sin causar signos visibles de fuerza en las cerraduras.

Tras la detención se pudo confirmar que uno de los ladrones tenía una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades de Austria, donde estaba implicado en al menos nueve robos en domicilios cometidos en 2022, con un botín superior a 31.000 euros, incluyendo lingotes y monedas de oro, dinero en efectivo y objetos de valor.

Actualmente la investigación continúa abierta puesto que los agentes continúan realizando gestiones con las joyas que se han recuperado, habiendo entregado ya 37 piezas a sus legítimos propietarios.