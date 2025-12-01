El PP de Calasparra afirma que el archivo del caso contra Vélez "no declara inocencia"

El PP de Calasparra ha manifestado su "discrepancia" con el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra José Vélez, exalcalde del municipio entre 2017 y 2019, así como los dos concejales de Festejos durante esos años, y ha considerado que esta decisión "no declara inocencia".

En un comunicado, los 'populares' han indicado que el auto "es contradictorio con otra resolución previa" de la misma sección y "no afirma en ningún momento que no existan indicios racionales de criminalidad" respecto al exregidor y los ediles durante la organización de unos festejos de la feria Taurina del Arroz.

Según ha explicado el PP de Calasparra, "tales indicios fueron apreciados en su día por el juez instructor, y en ningún caso la Audiencia los descarta ni afirma su inocencia".

"El archivo se acuerda exclusivamente por la caducidad del plazo legal de instrucción, un plazo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye a la propia Administración de Justicia", ha subrayado el partido.

En este sentido, ha insistido en que el procedimiento "no está finalizado, por lo que será al término completo del mismo cuando deba valorarse jurídicamente su resultado", con lo que "lo prudente es permitir que la Justicia siga su curso".

El PP ha criticado que el PSOE haya "difundido este archivo como si la Audiencia hubiera declarado inocentes a los investigados, cuando la verdad es radicalmente distinta: el procedimiento se ha cerrado solo por un defecto procesal --la superación del plazo de instrucción-- y no porque se hayan desmentido o descartado los hechos denunciados".

"El tribunal no ha analizado el fondo del asunto: no se han valorado pruebas, no se ha celebrado juicio, no existe pronunciamiento alguno que exonere a nadie", ha lamentado el Partido Popular, que ha considerado "irresponsable" y "desinformadora" la actitud del PSOE.

Según el PP, Vélez y los concejales "se enfrentaban a acusaciones de máxima gravedad, relacionadas con la gestión de los festejos taurinos y con el uso de fondos municipales", con penas solicitadas de hasta 8 años y medio de cárcel.

"Estas penas nunca se solicitan a la ligera; la Fiscalía acusó porque, según el juez instructor, existían indicios racionales de criminalidad por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental", ha sostenido el partido.

El PP ha reclamado al PSOE de Calasparra que "no confunda a los vecinos, presentando como inocencia lo que es solo un archivo por caducidad" y que "explique por qué celebra evitar un juicio que podría haber aclarado los hechos".

Finalmente, los 'populares' han reafirmado su "compromiso con una gestión pública transparente, responsable y respetuosa con los recursos de todos los vecinos", y han asegurado que seguirán "vigilantes en todas las cuestiones relacionadas con el dinero público y con la gestión municipal bajo mandato socialista".