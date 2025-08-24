Cartagena inaugura el Ocean Live Park, recuperando el pulso de los grandes eventos náuticos

El Puerto de Cartagena vibró el sábado 23 de agosto con la inauguración oficial del Ocean Live Park como epicentro de la actividad de The Ocean Race Europe, en una ceremonia de apertura y corte de cinta, que tuvo lugar en la explanada del Puerto y contó con una amplia representación de autoridades locales, regionales y miembros de la organización de la prestigiosa regata.

Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius; el director de Marketing, Ciudades Sede y Tecnología, Mirko Groeschener; el director de la etapa, Patricio Rosas; los concejales del Ayuntamiento de Cartagena de Presidencia, Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, de Deportes y Juventud, José Martínez, de Empleo, Formación y Contratación, Álvaro Valdés, y de Turismo, Beatriz Sánchez; la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, Carmen Conesa; la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, y el Almirante de Acción Marítima, Victoriano Gilabert.

En representación del gobierno local, el concejal de Presidencia, Diego Ortega, expresó el orgullo del Ayuntamiento por acoger un evento de esta magnitud, "es un honor que The Ocean Race venga a nuestra ciudad, a nuestro puerto, ya que con esta prueba recuperamos el pulso de las grandes pruebas náuticas", algo que según Ortega se debe al "impulso de la alcaldesa, Noelia Arroyo".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, destacó el potencial de la comunidad, "esto es una muestra más de lo que puede dar de sí la Región de Murcia, Cartagena, en el mundo del turismo y, desde luego, en el ámbito deportivo".

Desde la organización, el presidente de The Ocean Race, Richard Brisius, compartió la satisfacción de todo el equipo, "la familia de The Ocean Race, nuestra organización, nuestros sponsors, están muy contentos de estar aquí en Cartagena, durante estos cuatro días, y están muy impresionados con el trabajo que se ha hecho".

También el director de Marketing, Ciudades Sede y Tecnología, Mirko Groeschener, elogió la preparación del evento, y puso el acento en la colaboración institucional.

Según Groeschener "la preparación ha sido excelente y ha sido posible gracias a la colaboración y coordinación entre las distintas administraciones, la comunidad autónoma, el ayuntamiento y el puerto de Cartagena, como colaboradores institucionales de esta regata", además "los participantes están muy contentos de poder relajarse y disfrutar de lo mejor de Cartagena y conocer a su gente maravillosa", añadió.