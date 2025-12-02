Cielos nubosos y temperaturas con pocos cambios en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 2 de diciembre, cielos nubosos de nubes altas, aumentando a muy nubosos y sin descartar precipitaciones débiles ocasionales por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.