El Tiempo
Cielos nubosos y temperaturas con pocos cambios en la Región de Murcia
No se descartan precipitaciones débiles esta tarde
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 2 de diciembre, cielos nubosos de nubes altas, aumentando a muy nubosos y sin descartar precipitaciones débiles ocasionales por la tarde.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste.
En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.
