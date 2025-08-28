El Tiempo
Cielos poco nubosos o despejados y mínimas estables en la Región de Murcia
La máxima se espera en Murcia con 38 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 28 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día.
Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas no registrarán cambios o irán en descenso en el Noroeste y el Altiplano, y en ascenso en el resto. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste.
En concreto, se esperan 26 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.
