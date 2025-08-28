Cielos poco nubosos o despejados y mínimas estables en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 28 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día.

Las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas no registrarán cambios o irán en descenso en el Noroeste y el Altiplano, y en ascenso en el resto. Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente oeste.

En concreto, se esperan 26 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.