El consejero de Salud aconseja el uso de mascarilla en centros de salud y hospitales ante el aumento de casos de gripe

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recomendado el uso de la mascarilla a quienes acudan a los centros de salud y hospitales de la Región de Murcia, especialmente a las personas que tengan síntomas respiratorios o que sean vulnerables, en un contexto marcado por el incremento de los casos de gripe.

A preguntas de los medios de comunicación, Pedreño ha afirmado que no descarta defender la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los espacios sanitarios durante la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, que tendrá lugar esta semana, si la incidencia sigue en aumento.

Ha aprovechado la ocasión para recordar que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha iniciado ya la campaña de vacunación de la gripe, animando a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores de 60 años, embarazadas y con patologías de riesgo, a que se vacunen porque "es la mayor preccion que puede tener un ciudadano".