La corriente arrastra a dos mujeres en las cala de Puntas de Calnegre, una de ellas trataba de salvar a la otra

Socorristas del Servicio de Emergencias Municipal, adscritos al Plan Copla rescataron a dos mujeres atrapadas por la corriente en la cala de Puntas de Calnegre, en la tarde de este jueves, 28 de agosto.

El concejal de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca, José Martínez, ha informado que "el rescate se ha llevado a cabo en una zona donde se ha creado un socavón cerca de la orilla que impedía hacer pie en esa parte concreta de la playa, a la izquierda de la cala. En ese momento, los socorristas observaron a una mujer de unos 70 años que tenía dificultad para salir del agua a causa de la corriente generada en la poza cerca de la orilla. Una segunda mujer, que estaba cerca, se acercó con la intención de ayudar, convirtiéndose en una víctima más de la corriente. La rápida intervención de los socorristas permitió que las dos mujeres pudieran salir del agua en perfectas condiciones".

Asimismo, Martínez ha agradecido a todo el personal que forma parte del Plan Copla el excepcional trabajo que realizan en la costa lorquina durante este periodo estival. "Su labor hace que los lorquinos y visitantes que acuden a nuestros diez kilómetros de costa, puedan disfrutar de ella de manera segura y sin ningún tipo de eventualidad".

También ha hecho hincapié "en la importancia de acudir a playas que dispongan de servicio de vigilancia, no perder nunca a los niños de vista", y ha apelado a que "los bañistas tengan prudencia y sigan las recomendaciones de los socorristas y la propia señalización en los enclaves para evitar situaciones de riesgo, y poder disfrutar de nuestras playas de forma segura".

Cabe recordar que el operativo de prevención e intervención que se realiza en la costa lorquina está compuesto por quince socorristas, y que estará en marcha hasta el 31 de agosto en horario de 11.30 a 19.30 en las playas de Puntas de Calnegre, Palazuelos y en la Cala de Calnegre.