El PP critica que la única obra hidráulica con fecha en la Región es la de la presa de Tabala para finales de 2027

El senador del Partido Popular, Antonio Luengo, ha criticado este viernes que la única obra hidráulica con plazo de ejecución previsto en la Región de Murcia es la de la presa de Tabala cuyo "comienzo no podrá ser anterior al cuarto trimestre de 2027", según indica la respuesta obtenida por los senadores murcianos por parte del Gobierno tras preguntarle, además, por las del Colector Norte de Murcia y las presas de Nogalte, Torrecilla y Béjar, en Lorca que no tienen fecha.

El 'popular' ha afirmado, en el transcurso de una rueda de prensa, que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deja "desprotegidos" a los murcianos "retrasando la ejecución de todas las obras hidráulicas de la Región para protegernos frente a inundaciones".

Luengo ha reclamados las obras contempladas en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones, las del Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica del Segura y las recogidas en el Plan de Vertido Cero al Mar Menor.

"No es una decisión de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, que saben que tiene que hacer para garantizar la seguridad de las personas, es la imposición de Pedro Sánchez lo que les impide hacerlo", ha indicado.

Luengo se ha preguntado la razón por la que "no es prioritario para Sánchez ejecutar ninguna actuación para reducir el riesgo de inundaciones en la Región".

El senador ha apuntado que "hay otras mecanismos, como declarar estas obras de emergencia o de urgencia" para realizarlas al no tener el Gobierno central presupuestos.

Cortes de agua

Por otra parte, el 'popular' ha anunciado que han pedido la comparecencia del presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales, en el Senado para que explique cuáles fueron las razones por las que se cortó el suministro de agua potable a los municipios a los que sirve agua en la Región tras el paso de la dana Alice.

Luengo ha criticado que la ubicación de una infraestructura de almacenamiento y distribución de agua en mitad de una rambla "puede tener un impacto negativo en caso de inundaciones".