¿Cuál es el mejor aceite de la Región de Murcia?

El secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco José González Zapater, ha participado este miércoles en la presentación de "Murcia Oleum", el primer concurso oficial destinado a reconocer y premiar la excelencia de los aceites de oliva virgen extra elaborados en la Región de Murcia.

González Zapater ha valorado "la calidad de los aceites de oliva que tenemos en la Región", así como el terreno dedicado a este cultivo, que supera las 23.000 hectáreas, de las que el 97 por ciento está dedicado a la producción de aceite, y 6.600 son ecológicas, lo que supone cerca del 30 por ciento.

"Murcia Oleum" celebrará en 2026 la primera edición de los Premios al Mejor AOVE de la Región de Murcia, que incluyen las categorías de Mejor Coupage, Mejor Monovarietal, Mejor Frutado Verde, Mejor Frutado Maduro y Mejor AOVE Sostenible, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El concurso está organizado por la Universidad de Murcia (UMU) y cuenta con la colaboración del Gobierno regional, con el objetivo de impulsar, reconocer y dar visibilidad a la excelencia de los aceites murcianos, así como acercarlos al consumidor y a la alta gastronomía.

"A través de este reconocimiento, se pone el valor la importancia histórica del olivar murciano, paralela a la del vino desde tiempos inmemoriales", resaltó el secretario general, así como "la calidad diferenciada que aportan las variedades locales como el cuquillo, los sistemas de extracción modernizados y las características del clima y los suelos de la Región", ha dicho González Zapater.