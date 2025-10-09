La dana Alice obliga a Aemet a elevar la alerta roja en estos puntos de la Región de Murcia

La dana Alice sigue manteniendo en alerta a los servicios meteorológicos y a las fuerzas de seguridad. Aemet ha enviado este jueves una última actualización de los avisos para los próximos días y ha elevado a rojo la alerta por lluvias para mañana viernes en puntos del litoral murciano.

En concreto, la alerta roja estará activa este 10 de octubre en el Campo de Cartagena y Mazarrón durante toda la jornada por posibles acumulaciones de hasta 80mm. Por su parte, la Vega del Segura se mantendrá en aviso naranja y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas mantienen un nivel inferior, el amarillo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 9 de octubre, cielos muy nubosos con chubascos y tormentas generalizados, fuertes y persistentes, más probables e intensos a partir de la tarde, que pueden ser localmente muy fuertes en el sur de la Región.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas irán en descenso, localmente notable en el interior. Los vientos soplarán de componente este, flojos en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes.

La Aemet ha establecido aviso naranja por lluvias y tormentas en Cartagena y amarillo en el resto de la Región. Estos comenzarán a las 10.59 horas y concluirán a las 22.59.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.

El delegado de Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha convocado "de urgencia" una reunión para seguir la evolución de las lluvias. "Todos los recursos del Estado están movilizados para actuar", ha asegurado Lucas, que pide a la población "máxima precaución".