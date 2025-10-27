Desaparece la bolsa de anoxia registrada en la zona sur del Mar Menor tras la dana Alice

La bolsa de anoxia detectada en la zona sur del Mar Menor tras la dana Alice desapareció el pasado sábado gracias a los fuertes vientos de suroeste que soplaron durante la tarde del viernes y el aumento del intercambio con el agua del Mar Mediterráneo, según se desprende del informe ejecutivo de emergencia publicado este lunes por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-Csic).

El documento, remitido por Oficina Técnica del Mar Menor, apunta que la disolución de la bolsa anóxica tras el restablecimiento de la concentración de oxígeno a unos valores que, aunque todavía "algo bajos", son "más tolerantes" para los organismos marinos, ha conllevado la remisión del riesgo de estrés y mortalidad de la fauna del fondo de la laguna salada.

Además, señala que, de forma "súbita y sorprendente", la concentración de oxígeno en el fondo de la zona sur aumentó de casi 0 mg/L hasta valores de 5 al final del pasado viernes.

Las zonas con mayor grado de anoxia se concentraban en las islas del Varón y del Ciervo, y con una intensidad algo menor en el entorno de la mancha blanca, frente a la parte central de la costa oeste. A lo largo de los últimos días, la capa anóxica ha ido adelgazando hasta que el muestreo realizado por el IEO este lunes ha corroborado la desaparición de la bolsa.

En la actualidad, todos los valores en la zona sur se encuentran entre 4 y 6 mg/L, que, aunque son menores que los registrados en la zona norte todo este periodo (6-7 mg/L), son "más normales y compatibles con la vida marina".

Respecto a la clorofila, tras alcanzar valores muy elevados característicos de "sopa verde", con máximos entre 14-16 mg/m3 en las zonas centro y sur de la laguna el 16 de octubre, ha mostrado una tendencia de disminución progresiva hasta el momento actual.

También la turbidez ha mostrado una tendencia general de reducción. Aunque su variabilidad temporal es "más fluctuante" y volvió a mostrar valores más elevados en la zona sur las jornadas anteriores al sábado, a partir de ese día "ha experimentado una disminución generalizada y se mantiene en valores bajos".