Detenido en Murcia un hombre que robó varios coches, uno con un menor, agredió a varias personas y se acabó estrellando

La Guardia Civil, junto con la Policía Local de Mazarrón, en Murcia, ha detenido a un individuo acusado de sustraer varios coches, uno de ellos con un menor dentro, agredir a varias víctimas y provocar un accidente vial en el Puerto de Mazarrón. Según las pruebas, el arrestado conducía bajo la influencia de sustancias estupefacientes y alcohol.

Los hechos comenzaron la semana pasada cuando se alertó a los agentes sobre un robo violento en el que un hombre accedió al vehículo de una víctima que se encontraba detenido en un semáforo junto a su hijo menor. Tras un forcejeo, logró sacar rápidamente al niño del coche antes de huir con el vehículo robado.

Durante el operativo de búsqueda coordinado por la Guardia Civil y la Policía Local, los agentes se toparon con otra persona que presentaba múltiples heridas en el rostro. Esta víctima explicó que el sospechoso le había arrebatado una furgoneta y sus pertenencias tras propinarle varios golpes e intentar asfixiarle.

La investigación determinó que el detenido robó primero la furgoneta, que abandonó posteriormente, para apoderarse después del turismo en el que se encontraba el hombre con su hijo. Durante la huida, el acusado condujo a gran velocidad, colisionando con otro vehículo en circulación y causando daños materiales y peligro a sus ocupantes.

El fugitivo continuó conduciendo temerariamente por Mazarrón, incluso circulando por el paseo marítimo, zona peatonal donde está prohibido el tránsito de vehículos, hasta que finalmente chocó contra un coche estacionado y fue arrestado por la Policía Local.

Entre las pertenencias del detenido, los agentes hallaron cinco teléfonos móviles, tres de ellos pertenecientes a las víctimas, además de documentación, dinero en efectivo y tarjetas bancarias sustraídas. Las pruebas de alcoholemia y drogas confirmaron que conducía bajo sus efectos, por lo que se le imputan varios delitos, entre ellos robo con violencia, daños y contra la seguridad vial.

Durante la investigación, las autoridades también identificaron a otra víctima que denunció haber sido estrangulada y robada por el mismo individuo momentos antes de los hechos descritos.

El detenido fue ingresado en un centro hospitalario a causa de las lesiones sufridas en el accidente vial con el segundo vehículo robado.