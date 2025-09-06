Acceso

Un día gris con posibilidad de lluvia en el primer sábado de septiembre en Murcia

Las máximas serán de 33 grados

  • A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 6 de septiembre, cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras del Noroeste por la tarde. Nubes bajas y brumas matinales, con probables bancos de niebla en el interior. Polvo en suspensión.

Las temperaturas en general con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en el litoral. Vientos de flojos a moderados de componente este, amainando al final del día.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.

