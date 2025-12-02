Dos personas resultan heridas de gravedad en un accidente en la RM-3, en Totana

Dos personas han resultado heridas graves en un accidente que ha ocurrido esta tarde en el kilómetro 0 de la RM-3, en una rotonda sentido Mazarrón, en el término municipal de Totana, según informaron fuentes del 1-1-2 a Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada avisando del accidente a las 19.30 horas. En él se han visto involucrados dos vehículos que han sufrido una colisión lateral.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y dos ambulancias.