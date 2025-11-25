Este impresionante pueblo de Murcia pasa a formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España 2026

Mula (Murcia) ha sido incorporada a la Red de Pueblos Mágicos de España 2026, una distinción otorgada por una organización sin ánimo de lucro que tiene como propósito el desarrollo turístico y territorial de sus poblaciones adheridas, entre las que también se encuentra Mazarrón.

Desde el Ayuntamiento muleño han explicado en un comunicado que el reconocimiento "pone en valor la esencia del municipio", con un casco histórico con huellas de diversas épocas, un "imponente" castillo, iglesias barrocas y una tradición como la Tamborada, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Formar parte de la Red "implica un compromiso conjunto entre los municipios para fortalecer el turismo respetuoso, la cooperación territorial y la promoción de experiencias auténticas que permitan al visitante descubrir la identidad real de cada destino sin perder su esencia", han agregado las mismas fuentes.