Feijóo dice en Cieza que el PSOE "es el problema del campo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la gestión de la candidata socialista a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por ser "la que más ha ninguneado a la agricultura".

En un acto de precampaña del Partido Popular en Cieza (Murcia) de cara a las elecciones europeas, Feijóo ha señalado que "entre los muchos ejemplos de desprecios del Gobierno" de Pedro Sánchez al medio rural "basta con quien ha elegido de número uno a la candidatura" de los comicios europeos.

A su juicio, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha gestionado el mundo rural desde "el desconocimiento, desde la frivolidad, desde la prepotencia, desde el sectarismo y desde el Paseo de la Castellana", ha lanzado.

Según el líder 'popular', el que presenta a una candidata "que ni conoce el campo, ni quiere el campo, no merece su voto", ha señalado, indicando al mismo tiempo que el PSOE "no es la respuesta al campo, sino el problema del campo".

Dicho esto, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que vayan a votar masivamente el próximo 9 de junio, donde España se juega "muchas cosas" y que respondan con su voto "por la igualdad, por la libertad, por el futuro" y que esa respuesta "resuene en toda España". "La respuesta que demos condicionará los próximos meses, los próximos años", ha argumentado.

En este punto, el líder de la oposición ha recriminado a Ribera el Plan de Gestión del Lobo llevado a cabo por su Ministerio y por el que "no hay una sola comunidad autónoma que tenga lobos en su territorio, que haya votado a favor de las decisiones del Gobierno".

Asimismo, ha dicho que el Ejecutivo ha "alentado el boicot internacional a las fresas de Huelva" y que además, se ha "criminalizado desde el Consejo de Ministros a todo el sector cárnico español", para cargar también contra el abordaje "sin criterio económico ni ambiental" del problema del agua en Murcia.

Feijóo ha augurado que de cara a los comicios europeos el PSOE se querrá "lavar la cara" hablando de la agricultura, del agua y del medio ambiente, "pero la gente del campo sabe muy bien distinguir y detectar el lobo con piel de cordero", ha apostillado.

"Cuanto más tienen, más malgastan"

Durante su discurso, el líder del PP también ha abordado la subida del precio de los alimentos, un hecho que, ha asegurado, al Gobierno le interesa porque "cuanto más suben los precios, más sube la recaudación" y "cuanto más dinero tienen, más dinero malgastan", ha lanzado.

A colación, ha recordado las palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pronunciadas en 2007 en las que situaba a España en la Champions League de las economías del mundo "cuanto estábamos a las puertas de la mayor crisis", ha manifestado, afeando al mismo tiempo las declaraciones de Sánchez sobre que la economía española va "como un cohete".

"¿Qué español siente que va como un cohete al hacer la compra?, ¿qué padre o madre de familia siempre que va como un cohete cuando no es capaz de cuadrar las cuentas a fin de día?, ¿qué joven cree que va como un cohete cuando no es capaz ni siquiera de pensar en poder adquirir una vivienda?, ¿qué agricultor cree que va como un cohete cuando se sube al tractor y observa que su tierra no tiene una gota de agua?", ha preguntado.

Por todo ello, ha pedido a la ciudadanía que apueste por la candidatura europea del Partido Popular que representa la catalana Dolors Montserrat que "conoce el sector rural" para que se defiendan los intereses de España.

Por su parte, Montserrat, que ha intervenido previamente, ha defendido el campo español cargando al mismo tiempo contra las políticas "de la izquierda, la competencia desleal y la abusiva burocracia".

En este punto, ha desdicho las palabras de Sánchez sobre la economía española y ha asegurado que "lo que va como un cohete es la irresponsabilidad, la insensibilidad con la realidad y la dejación de funciones de un Gobierno que está más pendiente de lo que hace o deja de hacer su socio prófugo Puigdemont, que de lo que afecta a sus ciudadanos", ha zanjado.

En el acto, en el que también ha intervenido el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, se ha podido ver a diputados nacionales y regionales del PP, así como alcaldes regionales del partido. Rubio ha dicho estar convencido "y por eso rezo todos los días", de que Alberto Nuñez Feijóo será el próximo presidente de España.

Como ejemplo de la "huerta de Europa" ha puesto las más de 15.000 hectáreas de cultivo con las que cuenta el municipio de Cieza, por eso ha animado a todos los ciudadanos a que visiten el municipio y disfruten de su 'fruta de hueso'.

Por su parte, Dolors Montserrat, cabeza de lista del PP a las Elecciones Europeas, ha destacado de la Región de Murcia "que representa el espíritu mediterráneo europeo", y del PP "que somos el partido del campo, su voz".

Montserrat ha criticado la "la criminalización" que sufren los agricultores por parte de la izquierda, la competencia desdeal y la excesiva burocracia. "El Gobierno de Sánchez ha abandonado al campo", y una prueba más de ello, ha dicho, es que ha puesto como candidata "a una enemiga del campo y del mundo rural", en relación a Teresa Ribera.

El presidente del PP de la Región, López Miras Europa Press

Fernando López Miras ha destacado "que el futuro presidente del Gobierno quiera estar hoy en Murcia, con los agricultores, es muy importante", al tiempo que añadía, "todo lo que he aprendido me lo han enseñado los agricultores".

El presidente del PP murciano ha destacado que "teniendo sólo el 3 por ciento del agua a nivel nacional, producimos el 44 por ciento de las frutas y hortalizas de España", todo ello gracias a la reutilización del 98 por ciento de las aguas urbanas y a la depuración, para lo que se ha invertido en los últimos años hasta 1.300 millones de euros.

Por eso, estamos legitimados para hablar de agua y de agricultura, "pero no tenemos suerte", ha dicho en relación a la política hídrica y agraria del Gobierno de Pedro Sánchez. "El futuro de muchas familias depende de ti", le ha dicho a Nuñez Feijóo.

López Miras ha recordado la 'Declaración de Córdoba' en la que Núñez Feijóo se comprometió a crear una Autoridad Nacional del Agua, un ente que ve "necesario" para que sea el que se encargue de hacer el reparto de agua en España, de una forma equitativa.

El presidente del PP murciano ha advertido que el próximo 9 de junio los murcianos y el resto de España "se juega que las políticas agrarias e hídricas del PP lleguen a Europa". "Ese día estaremos más cerca de que haya unas elecciones generales, más cerca de que se vaya Pedro Sánchez y más cerca de tener de presidente a Alberto Núñez Feijóo".

"Si tu no eres presidente del Gobierno nada de lo que estoy haciendo en político tendrá sentido, si tú no eres presidente del Gobierno los agricultores de la Región de Murcia se quedarán sin agua", ha remarcado.

Finalmente, en su intervención, el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que es el líder 'popular' que más ha visitado Murcia, ha insistido en la elección de la Región para este acto, por la importancia que tiene para España el sector primario, a lo que ha añadido, "voy a seguir viniendo a esta tierra".

Tras el acto se ha escenificado la firma de un documento, un acuerdo a modo de hoja de ruta que los 'populares' se comprometen a llevar a cabo si ganan las Elecciones Europeas.