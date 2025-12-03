Frío casi polar y alguna lluvia débil este miércoles en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 3 de diciembre, cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles, tendiendo a abrirse claros por la tarde. La cota de nieve estará alrededor de los 1.200 metros.

Las temperaturas irán en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día en el interior y con heladas débiles en las sierras del Noroeste. Los vientos soplarán moderados del noroeste, con rachas fuertes.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.