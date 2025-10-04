Los funcionarios de la cárcel de Murcia frustran un intento de fuga de película: acabó encaramado en una palmera

Un recluso protagonizó un insólito intento de fuga en la prisión de Sangonera la Verde, en Murcia, tras saltar dos muros y trepar hasta lo alto de una palmera cercana al recinto, según informó La Opinión de Murcia. El episodio, que se produjo en la zona de la antigua sección abierta (espacio previamente destinado a internos en tercer grado).

Los equipos de vigilancia reaccionaron de inmediato y localizaron al preso en la copa de la palmera. Finalmente, tras ser identificado, descendió por voluntad propia, sin que fuese necesario emplear la fuerza. El intento de fuga quedó así controlado sin mayores consecuencias, destacando la rápida actuación del personal penitenciario.

El intento de fuga se produce apenas un día después de otro suceso que también generó preocupación en la misma cárcel: un interno agredió al subdirectorde tratamiento durante una asamblea en los llamados módulos de respeto, encuentros rutinarios en los que participan presos, funcionarios, educadores y maestros. La discusión verbal acabó con un codazo al subdirector, que sufrió una hemorragia nasal, aunque sin fracturas.

El agresor fue trasladado al centro penitenciario de Campos del Río, considerado el más grande de la Región de Murcia, en aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

Estos episodios se enmarcan en un contexto de tensión en el sistema penitenciario. Asociaciones y sindicatos como "Tu abandono me puede matar" o ACAIP llevan meses denunciando condiciones laboralesprecarias y la falta de recursos para garantizar la seguridad en los centros.

Ambas organizaciones han protagonizado manifestaciones frente a las cárcelesy ante la Delegación del Gobierno para reclamar mejoras estructurales y medidas que refuercen la protección de los trabajadores penitenciarios. Para ellos, los últimos incidentes en Sangonera son una muestra más de la situación que definen como “insostenible”.