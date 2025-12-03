Acceso

Región de Murcia

Sucesos

La Guardia Civil detiene a una persona en relación al doble crimen de las pedanías de Lorca

Se trata de las dos personas que aparecieron muertas en El Cantal con signos de violencia por arma de fuego el pasado 7 de octubre

MURCIA.-Sucesos.- La Guardia Civil detiene a una persona en relación al doble crimen de las pedanías de Lorca
MURCIA.-Sucesos.- La Guardia Civil detiene a una persona en relación al doble crimen de las pedanías de LorcaEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Murcia Creada:
Última actualización:

La Guardia Civil ha detenido a una persona en relación al doble crimen que ocurrió el pasado 7 de octubre en dos pedanías de Lorca, según han confirmado a Europa Press.

La Benemérita encontró aquella tarde en una vivienda del paraje de El Cantal, en Lorca, el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia por arma de fuego.

Además, esa misma tarde encontraron en el maletero de un vehículo en la pedanía lorquina de Ramonete el cuerpo de otro hombre que también tenía heridas por arma de fuego.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas