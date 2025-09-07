Hoy se celebra el concierto solidario de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas

El Auditorio regional Víctor Villegas acoge este domingo el concierto solidario a favor de la Asociación de personas con discapacidad de Molina de Segura (Dismo) que ofrecerá la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la Región de Murcia con la dirección de Virginia Martínez.

Será la primera vez en la trayectoria de 27 años de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas que sea dirigida por una mujer y casi un centenar de aspirantes de las 42 bandas y asociaciones de la Región se presentaron a la selección de los componentes de la orquesta para la actuación en el Víctor Villegas.

Los jóvenes músicos con Virginia Martínez a la batuta interpretarán un repertorio específico de bandas con la sinfonía 'Los arcángeles' de Franco Cesarini, 'Perseus, a Hero's Quest in the Heavens' del compositor japonés Satoshi Yagisawa, el poema sinfónico 'Mursiyah, un paseo sinfónico por la historia de Murcia' de Javier Pérez Garrido -obra galardonada en el Concurso Internacional de Composición para Banda Sinfónica Ciudad de Murcia- y 'Lux Aeterna' de Andrea Bocelli.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "este concierto solidario precede a un ciclo ya clásico en el Víctor Villegas como es 'Bandas en el Auditorio'. Tanto esta actuación como el ciclo suponen un apoyo y reconocimiento al trabajo de captación y desarrollo del talento musical que se realiza desde todas las bandas y agrupaciones musicales de la Región".

Para más información sobre el concierto solidario de la banda Sinfónica de la Federación de Bandas de la Región de Murcia de este domingo, 7 de septiembre, a las 19.00 horas en la sala Narciso Yepes, se puede consultar la web del Auditorio y Centro de Congreso Víctor Villegas.