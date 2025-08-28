Investigan en Lorca (Murcia) a una mujer por dejar a su perro atado a pleno sol sin agua ni comida

La Policía Nacional investiga en Lorca (Murcia) a una mujer por dejar a su perro atado en la calle, a pleno sol y sin agua ni comida, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El pasado 17 de agosto, agentes que realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana en el casco antiguo observaron a un perro de la raza 'american stanford' atado a una valla con una cadena metálica.

Los agentes comprobaron que el animal carecía de agua y comida y presentaba heridas en las orejas. Por ello, contactaron con la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, lo que permitió localizar a un familiar de la propietaria del can, quien no pudo aportar la documentación exigida para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, como la licencia municipal, el seguro de responsabilidad civil o el certificado de aptitud psicológica.

Ante el estado del animal y el riesgo que conllevaba para su vida continuar en esa situación, se procedió a trasladarlo al Centro de Protección Animal Municipal, que se encargó de aplicar los cuidados necesarios para su recuperación. Los hechos han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial.

La Policía Nacional y la Policía Local han recordado la importancia de denunciar cualquier situación de abandono o maltrato animal a través de los números de teléfonos '091', '092' y '1-1-2'.