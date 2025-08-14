Investigan en San Pedro (Región de Murcia) a una mujer tras hallar en su casa tres perros en severo estado de delgadez

La Guardia Civil ha investigado a una mujer en San Pedro del Pinatar (Murcia) tras hallar en su domicilio tres perros en situación de notable carencia alimenticia, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), tras ser alertados por la Policía Local, hallaron a los tres canes en condiciones de salud deplorables, en severo estado de delgadez y con malformaciones óseas compatibles con desnutrición prolongada.

Los guardias civiles se coordinaron con la empresa autorizada de recogida de animales del municipio y retiraron los tres canes.

La propietaria de los perros ha resultado investigada y la Guardia Civil le ha instruido diligencias como presunta autora de un delito contra los animales, en este caso por abandono animal, tras constatar que los animales carecían de cuidados básicos, alimentación adecuada y atención veterinaria.

La mujer se enfrenta a penas que podrían incluir multas e inhabilitación especial para la tenencia de animales por varios años.