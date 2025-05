Jesús Jiménez: “Hay mucho talento y creatividad ahí fuera, solo hay que buscar”

Jesús Jiménez Cuenca (Zaragoza, 1974), es zaragozano de nacimiento, pero cartagenero de adopción. Llegó a la Ciudad Trimilenaria, previo paso -breve- por Barcelona, con tan solo 12 añitos. Es técnico en Prevención de Riesgos Laborales, pero sus grandes pasiones son la música, el cine, la literatura y la radio, en concreto, en formato podcast. De hecho, tiene uno desde hace 20 años con más de 1.500 capítulos publicados, titulado ‘La Gran Travesía’; donde analiza diferentes décadas de la música y los grupos y sus discos más representativos de su historia moderna. Acaba de publicar el libro ‘La Gran Travesía del Rock’ (Editorial Sargantana, NPQ Editores, 2025), una comedia distópica en la que sus protagonistas, dos periodistas musicales llamados Jimi McGuire y Janis Freebird, intentan salvar al mundo de la dictadura del reguetón. Que no se enfaden los ‘ofendiditos’, que todo es en clave de humor, comedia y melomanía. Mucha melomanía. Jesús ama también Cartagena, sus gentes y su historia. Se confiesa ferviente admirador de Queen, REM y los Beatles. Aunque asegura que la música son “estados de ánimo” y mañana, a buen seguro, nos diría gustoso otros tres grupos inmortales. Responde rápido y diligente al cuestionario que le plantea LA RAZÓN. Quienes tengan sensibilidad por la música, van a pasar un buen rato con su libro. Por cierto, un libro, cuyos episodios van a tener su réplica sonora en su podcast ‘La Gran Travesía’, donde han colaborado altruistamente periodistas musicales de emisoras nacionales como Marta Vázquez, de Rock FM. Pasen y lean pero, sobre todo, escuchen.

¿Qué es La Gran Travesía del Rock y cómo surge la idea de escribir ese libro?

‘La Gran Travesía del Rock’ nace como una extensión natural de mi pasión por la música, la comunicación y el podcast. Tratando de aunar todos esos ingredientes que te he comentado anteriormente, empecé a dar forma a un guión para un podcast de ‘La Gran Travesía’, donde dos periodistas musicales pudieran viajar en el tiempo para, con sus conocimientos del presente (en el libro, el presente es 2027), poder viajar en el tiempo, interactuar y rescatar algunos de los momentos más destacados y curiosos de la historia del rock... Y, de paso, combatir la dictadura del reguetón, que lo tiene todo sometido y polarizado en plan novela ‘1984’, de George Orwell. Es una comedia distópica, donde todas esas anécdotas están narradas de una forma muy distinta y poco habitual. Una obra que parte de la caricatura, en el sentido más respetuoso, donde los protagonistas principales, Jimi McGuire y Janis Freebird, son los héroes; y el imperio del reguetón, los villanos. Insisto, todo en plan broma ya que, aunque no me gusta el reguetón, tampoco lo considero el causante de todos los males.

¿Ya no se hace música cómo la de antes?

Sí, sí se hace. Incluso, la aparición de Internet, creo que ha hecho que haya más grupos y bandas que antes. Lo único que pasa es que, desde hace muchos años, apenas tienen cabida fuera de los circuitos más independientes, alternativos y/o minoritarios. Hay que hacer una labor de búsqueda mucho más proactiva y exhaustiva, en un momento en el que la inmediatez y la velocidad es lo que prima, y los gustos de la gente joven han cambiado mucho. Además, el algoritmo, en muchos casos nos facilita la tarea pero, por otro lado, nos vuelve mucho más ‘pasivos’. La gente, en general, investiga y profundiza menos, y se conforma más con lo que le viene dado y no le genera ‘roce’ o ‘fricción’. Parece que esa comodidad nos está llevando a no apostar por propuestas diferentes.

Portada del libro La Razón

Háblenos de la réplica sonora de La Gran Travesía y su vinculación directa con ‘Radio Free Rock’

‘La Gran Travesía’ es el podcast que llevo sobre la historia del rock y que, en realidad, nació hace más de 20 años como un programa de radio independiente. Viendo lo complicado que siempre es conseguir hacerte un hueco, o lo difícil que lo tenemos los que nos movemos en esos terrenos más independientes; decidí montar la emisora ‘Radio Free Rock’, de forma autónoma, como continuidad del propio podcast. Mismo concepto, misma idea, pero 24 horas al día. Dando hueco también a algunos amigos ‘podcasters’, que se encuentran con el mismo problema que yo y que dedican gran parte de su tiempo a la música rock en sus distintas facetas. Hay mucho talento y creatividad ahí fuera. Sólo hay que buscar.

El libro ha podido editarlo mediante micromecenazgo. ¿Cómo ha sido la aventura de buscar esa financiación?

El libro, en realidad, lo publiqué, gracias a un ‘crowdfunding’, en el que mucha gente se involucró para apoyar la idea de la publicación. La gente suele responder mucho mejor que los grandes medios, empresas o instituciones. Incluso, la editorial Sargantana y NPQ Editores; fueron ellos los que se interesaron en el proyecto y se pusieron en contacto conmigo para poder publicar el libro. Eso me facilitó mucho las cosas. Además, ya tenía algo de experiencia con otros ‘crowdfundings’ que hice para la ‘Podcast Party’ (Cartagena), un evento de podcast que he organizado un par de años.

¿Cómo le gustaría que recuerden sus lectores su libro?

Como un ejercicio sencillo y humilde de relatar la historia del rock de una manera muy distinta y divertida. Tenemos ya demasiadas noticias tristes, tragedias y polarización política interesada. Ahora toca tratar de sacarle una sonrisa al lector. Si no se consigue, intentaremos mejorar en la segunda entrega.