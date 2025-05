López Miras inicia su ofensiva para defender el trasvase Tajo-Segura

El Ejecutivo regional está dispuesto a plantar batalla para tratar de revertir el ‘tijeretazo’ al trasvase Tajo-Segura. Así lo ha transmitido este viernes en la Asamblea el presidente autonómico, Fernando López Miras, quien ha sido preguntado acerca de esta cuestión por su compañero del Partido Popular, Joaquín Segado. El diputado del PP ha expresado durante su intervención la profunda preocupación que tiene su formación, por lo que han llamado ‘apagón hídrico’ de una infraestructura esencial para la Región de Murcia. “Por primera vez en la historia del Trasvase han reducido las cantidades de agua a trasvasar, de forma arbitraria y contra el criterio de sus propios expertos. Y ahora pretenden cambiar las reglas para, de hecho, acabar con los envíos de agua para nuestra agricultura, la más moderna y avanzada del mundo”, ha defendido Segado.

Las críticas de Segado, que ha precedido a Miras en su alocución, no solo se han centrado en el Gobierno central, sino en lo que consideran ‘pasividad’ del PSOE de la Región de Murcia sobre este asunto. El portavoz del PP en la Asamblea ha hecho la siguiente pregunta retórica a la cámara: “¿De verdad que un líder político medianamente digno tiene que pedir permiso a su partido para defender los intereses de los ciudadanos a los que aspira a representar? Pues eso pasa en el PSOE de la Región de Murcia, que ha autorizado a su secretario general a reunirse con el Ministerio y a hacerse una foto”. Una foto que Segado ha calificado “postureo” y paripé”, en referencia al encuentro que mantuvo el pasado martes en Madrid el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Una reunión, por cierto, que tenía lugar la misma mañana en la que los regantes convocaban en la Cámara de Comercio de Murcia a representantes políticos y civiles de la Región, de Andalucía y de la Comunidad Valenciana para escenificar su unidad en defensa del acueducto.

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, ha comenzado también su discurso lanzando un ataque al Partido Socialista murciano, lo que ha arrancado los aplausos de su bancada. “La primera conclusión es que el secretario general del Partido Socialista no estaba autorizado por su líder para defender el Trasvase, lo cual me parece que no engañan a nadie”, ha criticado Miras, quien ha asegurado que el recorte al trasvase se va a traducir en “pobreza” para la Región de Murcia. El líder del Ejecutivo ha recordado las cifras que están íntimamente relacionadas con esta infraestructura hídrica: 300.000 empleos directos e indirectos que ‘comen’, gracias al trasvase. “Tantas inversiones que vienen a la Región de Murcia traídas por una palanca, por un motor económico, que es el de nuestra agricultura, el del trasvase Tajo-Segura y, además, lo que ha supuesto socialmente para el mantenimiento de miles y miles de familias en nuestra Región”, ha esgrimido Miras.

El jefe del Gobierno murciano ha aprovechado también sus palabras para hacer una cronología de esta ‘muerte’ anunciada del Tajo-Segura. Desde el consenso que se alcanzó en 2014, pasando por la promesa que hizo Pedro Sánchez en 2018 en plena campaña electoral en Albacete, en presencia del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, donde aseguró que iba a poner fin a los envíos de agua al Levante. Una amenaza que los populares murcianos interpretan que Sánchez va a cumplir con ese cambio anunciado en las reglas de explotación. Por cierto, una alteración de esas reglas de juego, que se produce cuando los embalses de cabecera del Tajo -Entrepeñas y Buendía- se encuentran en un estado óptimo, con 1.600 hectómetros cúbicos de capacidad. Una situación que no se producía, apuntan fuentes populares, desde hace 11 años.

Cartas a Sánchez y Hansen

El Ejecutivo regional asegura que no se va a quedar de brazos cruzados y ya ha anunciado que ha enviado sendas misivas al presidente del Gobierno y también al comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen. En concreto, en la carta dirigida a Pedro Sánchez, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, López Miras le ha transmitido de su puño y letra que no está dispuesto a “claudicar en mi firme propósito de hacer cuanto esté en mi mano para encontrar la solución a una cuestión tan vital para la Región de Murcia, como es la continuidad del trasvase Tajo-Segura”.

En este sentido, López Miras, que le ha afeado a Sánchez su silencio por respuesta ante peticiones de reuniones anteriores, ha asegurado que su mano “está tendida” para buscar una solución, que no ponga en riesgo los intereses hídricos de la Región de Murcia.