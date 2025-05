López Miras y Mazón apoyan en Murcia a los regantes ante el "apagón hídrico" al trasvase Tajo-Segura

La Cámara de Comercio de Murcia se ha convertido este martes en el epicentro del rechazo a las políticas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Dos pancartas presidían el salón de actos de esta institución, donde se recogían sendos lemas en favor de los intereses hídricos de la Región de Murcia y del Levante español: "¡Hasta aquí hemos llegado! No al fin del regadío levantino" y "Sí al trasvase Tajo-Segura". En un multitudinario acto, organizado y presidido por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), más de un centenar de personas han dejado patente su malestar por lo que han denominado un ‘apagón hídrico’. Entre ellas, comunidades de regantes de Alicante, Murcia y Almería, representantes políticos de estos territorios; los más representativos, el presidente regional, Fernando López Miras y el líder de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, además de dirigentes de patronales, organizaciones agrarias y diferentes miembros de distintos colegios profesionales.

El primero en intervenir ha sido el alcalde de Murcia, José Ballesta. El primer edil de la capital ha hilado un discurso inspirado y conciliador, que no ha estado exento de críticas a las decisiones del Gobierno central, que afectan y que perjudican directamente a la Región de Murcia. “En España hay agua para todos. Y hoy nos enfrentamos al mayor ataque que Murcia, Alicante y Almería han sufrido en las últimas décadas. Y, si algo tenemos claro, es que no lo vamos a permitir”, ha dicho Ballesta, que ha puesto como ejemplo de aprovechamiento y eficiencia hídricas a la comunidad en general y, a la ciudad de Murcia, en particular. El alcalde de la capital, en un tono más combativo, ha asegurado que “se trata de defender nuestra tierra pero, sobre todo, de defender lo que es justo. Porque no vamos a permitir que miles de personas pierdan un puesto de trabajo y una forma de vida, que se ganan cada día con el sudor de su frente”.

Quien también se ha referido a esta nueva afrenta del Gobierno de Pedro Sánchez como una “batalla” ha sido el líder del Ejecutivo regional. López Miras ha apuntado que “la sociedad tiene que saber que esta Región se ha construido, gracias a la agricultura de los últimos 46 años, es decir, gracias al trasvase y, sin trasvase, no vamos a tener futuro”. El jefe del Gobierno autonómico ha querido manifestar públicamente su apoyo sin fisuras al sector agrario y ganadero de la Región de Murcia, a los que ha asegurado que va secundar en sus reivindicaciones. “Esto no es una lucha política o partidista. Esto es defender a la Región de Murcia”, ha expresado López Miras.

Por su parte, el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho durante su intervención que “el agua es de todos” y ha adelantado, al igual que hizo López Miras la pasada semana, que su Gobierno plantará batalla judicial para tratar de revertir esta situación, que condena a la sequía al Levante español. “Con toda la capacidad de respuesta social, política, institucional, técnica y jurídica”, ha anunciado el líder valenciano, las alegaciones que hará su Ejecutivo contra las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura, que supondrán un recorte del 50 % en las aportaciones de agua al regadío de Levante en el año 2027.

Más prolijo en las cifras ha sido el consejero de Agricultura de Andalucía. Ramón Fernández-Pacheco ha enumerado en su discurso las cifras que atañen a su comunidad autónoma, y que supondrían un auténtico desastre para el sector agrario. El titular de esta cartera ha apuntado que lo que está haciendo el ministerio que dirige Sara Aagesen es “una política de sequía y no de agua”. En este sentido, ha dicho que estas nuevas reglas juego supondrían la desaparición de 5 mil hectáreas solo en provincia de Andalucía, además de unas 20 mil de forma indirecta; lo que se traduciría en pérdidas económicas que ascenderían a los 30 millones de euros. Por tanto, Fernández-Pacheco ha asegurado que “sin agua, peligra el presente y el futuro” del campo andaluz.

Lucas se reúne con Morán

El secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, ha sido el gran ausente en un acto, que sí ha contado con numerosos representantes públicos. El líder de los socialistas murcianos se ha reunido en la mañana de este martes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, mano derecha de Aagesen en el MITECO.

Lucas ha dicho que “el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable y ha exigido garantías de agua para la Región”. De esta forma, Lucas ha resaltado las diferencias de criterio entre el PP castellano-manchego y el levantino. “Estamos ante un conflicto territorial entre los intereses de Castilla-La Mancha y los nuestros. Solo hay que escuchar las declaraciones del PP manchego en contra del Trasvase para comprobarlo”. Aún así, los socialistas murcianos aseguran que van a defender a ultranza esta infraestructura, que considera “vital para la Región de Murcia”.

Por último, quien sí ha acudido a este encuentro ha sido el presidente provincial de VOX en la Región de Murcia. José Ángel Antelo ha mostrado también su radical oposición al recorte al trasvase. Antelo ha calificado el cambio en las reglas de explotación como “una traición al Levante español” y ha exigido su “paralización inmediata”.

Una nueva demostración de fuerza de los regantes murcianos, que vendrá seguida de movilizaciones en la calle, a falta de un calendario todavía por concretar