López Miras: "Ni la Región de Murcia ni sus ciudadanos pueden pasar por tres procesos electorales en seis meses"

"No queremos que se repitan las elecciones, ni la Región de Murcia ni sus ciudadanos pueden pasar tres procesos electorales en seis meses". Así de contundente ha respondido esta mañana el presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, a una de las preguntas realizadas durante la entrevista en Espejo Público de Antena 3 en la que ha participado. Ha señalado que no se puede tener a la autonomía bloqueada durante todo este periodo, por eso, "simplemente lo que estoy pidiendo es que no bloqueen al Gobierno de la región".

López Miras ha realizadado estas declaraciones tras mantener ayer la primera reunión con Vox para intentar llegar a un acuerdo de investidura, un encuentro en el que no se alcanzó ningún pacto.

"No estoy pidiendo un sí, solo una abstención, a cambio de un acuerdo de programa con mecanismos para poder cumplirlo". El presidente se refería así a la Comisión de Seguimiento en la Asamblea para controlar el cumplimiento del acuerdo.

Recordó además que durante la pasada legislatura, Vox apoyó los presupuestos del PP en 2019 y 2020, antes de que el partido se desintegrara, "pero nosotros cumplimos con el acuerdo de investidura".