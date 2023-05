López Miras solicita la convocatoria "urgente" de la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha enviado este jueves una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le solicita ”la convocatoria, de manera urgente, de una Conferencia de Presidentes para abordar el problema de agua en nuestro país”. Según ha indicado en declaraciones a los medios, "estamos en una situación excepcional, pero no se puede resolver con decisiones unilaterales, decisiones electoralistas y cortinas de humo".

López Miras le ha vuelto a reiterar que el agua es un asunto de Estado, "como están haciendo el resto de países", y en esa línea, ha solicitado que permita a todos los representantes autonómicos abordar, de manera conjunta, posibles soluciones. "La situación ahora mismo es excepcional, pero el déficit y la necesidad de agua en España es un problema estructural".

Así, ha insistido en la necesidad de contar con un Plan Nacional del Agua cuanto antes y ha defendido la interconexión de cuencas y los trasvases. En esa línea, el jefe del Ejecutivo regional ha pedido dotar de las infraestructuras necesarias a las Comunidades para hacer frente a esta situación.

"Le he escrito en numerosas veces para sentarnos a hablar de agua, del reparto y que todos los españoles tengan el acceso al agua en las mismas condiciones. No he recibido respuesta alguna, ni acuse de recibo a las cartas que le he mandado".

Ahora, "quiere poner parches y cortinas de humo, medidas electoralistas y decisiones unilaterales", ha dicho López Miras.

"La situación requiere que nos sentemos todos, que desde una Conferencia de Presidentes se hable de agua, que pongamos las bases de un Pacto de Agua y un Plan hidrológico nacional, que suponga el mantenimiento y garantía de todas las infraestructuras, como el trasvase, la interconexión de cuencas y .la implementación demás obras hidrológicas".