López Miras: "Los vecinos de Ceutí tienen la oportunidad de mostrar su desacuerdo con los infames acuerdos de Sánchez"

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia Fernando López Miras, en un encuentro con militantes y simpatizantes del PP de Ceutí, ha señalado que "los vecinos de Ceutí van a tener la oportunidad el próximo domingo de mostrar su desacuerdo con unos infames acuerdos de Sánchez que generan desigualdad".

López Miras ha asegurado que "los ciudadanos de Ceutí tienen la oportunidad de volver a elegir, y solo un hay un partido y un candidato de todos los que se presentan, el Partido Popular y Juan Felipe Cano, que garantizan estabilidad, igualdad y el cumplimiento de la ley".

"Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los vecinos de Ceutí están de acuerdo con la Constitución de 1978, la que durante los últimos 45 años ha traído el mayor periodo de prosperidad, libertad, convivencia y paz a España, y que están en contra de que se le perdonen los delitos a los corruptos, a los delincuentes y a aquellos que quieren romper España", ha subrayado el presidente.

"No puedo entender cómo ahora mismo Ceutí tiene una alcaldesa del PSOE que se calla cuando se incumple la Constitución y agacha la cabeza cuando se incumple la ley, se toman decisiones para generar más desigualdad y se nos maltrata a los ciudadanos de la Región de Murcia", ha apuntado López Miras.

"Los ciudadanos de Ceutí pueden observar, por tanto, que solo hay un candidato que está a favor de la ley, la Constitución, la igualdad y que exige para sus vecinos lo que es justo, que es Juan Felipe Cano", ha incidido el presidente.

López Miras ha subrayado que "más de 1.200 ciudadanos en Ceutí van a tener una oportunidad única, van a ser los primeros españoles que voten desde que Pedro Sánchez llegó a esos acuerdos infames con los independentistas y opinen sobre ellos en las urnas".

"Frente a la candidata del PSOE, tenemos a Juan Felipe Cano, que ha demostrado además que es un alcalde que mira por todos los vecinos de Ceutí sin distinciones, piense lo que piensen y hayan votado a quien hayan votado, que no se esconde y que no mira para otro lado ante pactos tan vergonzantes como los de Pedro Sánchez", ha concluido el presidente del PPRM.

Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Ceutí, Juan Felipe Cano, ha asegurado que "los ceutíes van a poder expresar democráticamente en las urnas un no a las políticas de Pedro Sánchez, un no a la diferenciación, a la separación y a la crispación, y un no al enfrentamiento entre españoles".

Por lo demás, en el transcurso del encuentro del presidente López Miras con militantes y simpatizantes del PP de Ceutí, se ha rendido homenaje a los anteriores presidentes de la formación en el municipio: José Luis Navarro, Jaime Cano, Feliciano Hurtado, Beatriz Sandoval y Pascual Lorente.