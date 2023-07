López Miras a Vox: "Sus votantes no entenderían que fracase esta investidura"

El candidato del PP a la Presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha recordado esta mañana durante su discurso de investidura que el PP obtuvo una "victoria clara" el pasado 28 de mayo, que "manifiesta la voluntad de la ciudadanía de seguir teniendo un goberno moderado y estable" y le permite presentarse "hoy aquí con un aval solvente".

Este ha sido el primero de los mensajes que ha lanzado a Vox, formación con la que los populares se encuentran en pleno proceso de negociación para llegar a un pacto de investidura. El PP obtuvo 21 diputados en las pasadas elecciones del 28 M, a dos escaños de la mayoría absoluta.

Para seguir legitimando su buen resultado electoral, López Miras ha señalado que obtuvo el 43 por ciento de los votos, un resultado similar al del andaluz Juanma Moreno en 2022 y al de Isabel Díaz Ayuso en 2021 "y nadie cuestionó sus victorias".

"Las elecciones acabaron el pasado 28 de mayo", ha insistido el presidente de la Región en funciones, quien ha recordado que son los ciudadanos los que "deciden la configuración de la Asamblea".

Además, ha pedido a Vox, quien reclama formar parte del Gobierno a cambia de dar su apoyo al popular, que abandonde la "contienda electoral".

"Aspiramos a alcanzar numerosos acuerdos con Vox"

El presidente en funciones ha asegurado que el PP "aspira a alcanzar numerosos acuerdos con Vox para garantizar la gobernabilidad" y ha añadido que siempre habrá "voluntad de entendimiento". "Los votantes de Vox se sienten cercanos al PP, con sus votantes compartimos muchas cosas, al igual que con usted. Si fracasa esta investidura, la única interpretación posible es que estamos más pendientes de lo contingente que de lo necesario", ha advertido López Miras y ha resaltado que "los ciudadanos nos quieren a pleno rendimiento. Nuestras acciones tienen que volver a ilusionar". "Generemos certidumbre, la gente ya tiene bastantes problemas", ha indicado.

López Miras ha insistido en que "permitir mi investidura es un acto de responsabilidad, pero no de generosidad", y ha recordado a los diputados que "tendrán los mecanismos para poder hacer valer sus ideas". "Quien entiende que el Parlamento se limita a investir un gobierno muestra un preocupante desprecio por el papel de esta institución. No caigan en el fetichismo del sillón".

Vox: "El PP no está por la labor de formar un Gobierno fuerte"

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX, Rubén Martínez, ha apostado por "conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia", pero ha lamentado que el PP "no está por la labor".

Martínez, que ha hecho estas declaraciones momentos antes del Debate de Investidura, ha manifestado que "hoy vamos a poder comenzar la campaña electoral en la Región de Murcia por decisión del señor Feijóo".

"Este acto de propaganda, más que una investidura, es eso: el inicio de una campaña electoral que, desde luego, Feijóo, usurpando las competencias como presidente del PP de la Región de Murcia y mostrando un claro desconocimiento de lo que sucede en la Región, ha propuesto que vengamos a una supuesta investidura sin los apoyos necesarios como para que López Miras sea investido presidente", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en "conformar un gobierno fuerte que represente a más del 60% de los murcianos en la Región de Murcia, pero el PP no está por la labor, no entiende el mandato de los ciudadanos y no quiere".

"Por interés exclusivo de Feijóo, no quiere que se conforme un gobierno en la Región de Murcia", ha indicado, para después recordar que desde el 28 de mayo VOX tendió la mano al PP y ha reiterado, dada la "incertidumbre" ante el cumplimiento de los acuerdos que el PP pone encima de la mesa, que "tenemos que formar parte de ese Consejo de Gobierno compartiendo proporcionalmente la responsabilidad del desarrollo de las políticas en la Región".

Ha confirmado que "hubo intercambio de llamadas entre el PP y VOX, pero el PP quería hablar de algo que estaba totalmente alejado de lo que previamente habíamos acordado que teníamos que hablar en la reunión".