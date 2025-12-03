Lucas, CHS y Mancomunidad declinan explicar los cortes de agua en la Asamblea

Dos meses después del paso de la dana "Alice" por la Región de Murcia, Gobierno y oposición continúan lanzándose duros reproches sobre la gestión de este fenómeno meteorológico adverso, que causó el corte de agua potable durante 15 días a más de 100.000 vecinos de la comunidad -principalmente en los municipios costeros del Mar Menor, algunos del campo de Cartagena y algunas pedanías de Murcia-, debido una incidencia en la red de suministro, y cuya responsabilidad depende de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismo del Estado.

El grupo parlamentario popular en la Asamblea Regional ha visto este miércoles nuevamente frustradas sus intenciones de que se aclaren los motivos por los que se produjo esa interrupción en el suministro hídrico y, lo más importante, que no se vuelva a repetir en el futuro. El PP había solicitado que el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea y el presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Juan Cascales, compareciesen este viernes en la cámara autonómica para dar las pertinentes explicaciones sobre este asunto, pero los tres han declinado la petición de los populares.

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha criticado duramente al secretario general de los socialistas murcianos, a Francisco Lucas, por no asumir, dicen, su responsabilidad como delegado del Gobierno en la Región. Segado ha asegurado que Lucas “ningunea” a la cámara autonómica y ha afirmado que "es un ejercicio de cobardía política y demuestra que el señor Lucas no está a la altura del cargo que ostenta". En este sentido, el portavoz del PP ha calificado la situación que tuvieron que vivir más de 100.000 murcianos como, más propia del "siglo XIX", que de un país desarrollado. Desde el Partido Popular exigen al Gobierno de la Nación que adopte las medidas necesarias para que una incidencia de esta índole no se vuelva a repetir, en caso de que la Región vuelva a sufrir episodios de lluvias intensas, como las que acaecieron el pasado mes de octubre en la comunidad autónoma. Segado ha vuelto a disparar con bala y ha dicho que Lucas "ha preferido salir corriendo, huir y eludir su responsabilidad, es el ‘modus operandi’ habitual, cada vez que hay un problema, el señor Lucas huye y desaparece".

Además, el portavoz popular ha recordado que el actual delegado del Gobierno en la Región no ha visitado desde entonces los municipios afectados por esta interrupción en el suministro, a la vez que le ha afeado los continuos llamamientos al diálogo y a la colaboración institucional que hace habitualmente Lucas algo que, en opinión de Segado, responde a "puro postureo" y "puro engaño". Según el PP, el secretario general de los socialistas murcianos está más preocupado por defender los intereses de Pedro Sánchez, que los de la Región de Murcia. Joaquín Segado ha vuelto a reiterar las ausencias destacadas de Lucas en fechas importantes en el calendario de la Asamblea Regional, como el Debate del Estado de la Región o el debate de presupuestos. La cara visible del PP en la cámara autonómica ha apuntado que "los asuntos de la Región solo le importan en la medida que pueda utilizarlos políticamente, para seguir en esa estrategia de confrontación permanente con el Gobierno regional y con el Partido Popular".

Una cuestión "competencial"

Por su parte, los socialistas murcianos le han recordado al PP que, tanto el delegado del Gobierno como el resto de cargos, no tienen la obligación de comparecer en la cámara autonómica cada vez que se les llama, tanto en cuanto los responsables políticos del Ejecutivo nacional están exentos de rendir cuentas en la Asamblea Regional, ya que su ámbito de competencias se ciñe exclusivamente a la comunidad autónoma. Así lo ha explicado la portavoz del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, quien ha afirmado que "lo que quiere el Partido Popular es montar un circo, para tapar la falta de gestión de López Miras y las graves consecuencias". Además, Fernández ha criticado que el Gobierno de López Miras no convocara el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), un organismo que permite que las diferentes administraciones -regional y estatal- puedan adoptar medidas de forma conjunta, cuando se produce una situación excepcional y sobrevenida, como la que tuvo lugar en la Región durante aquellas fechas de octubre.

La portavoz socialista ha asegurado que "esto es una grave negligencia y una falta de responsabilidad, por la que López Miras debe dar explicaciones. El Gobierno de España ha trabajado desde el primer día y ha puesto en marcha los mecanismos que tenía a su disposición". Desde el PSRM han apuntado también que el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de Zona Afectada por Emergencia de Protección Civil, lo que permitirá habilitar a los ministerios y poner en marcha nuevas ayudas para los municipios más golpeados por el temporal "Alice".