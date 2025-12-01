Murcia presenta un nuevo modelo de movilidad bajo la marca ‘Mub’

Autobuses, tranvibuses, tranvía y aparcamientos municipales de Murcia funcionarán a partir de ahora con una misma tarjeta. Ese es el espíritu de ‘Mub’, la nueva marca que aglutina el nuevo sistema intermodal que acaba de presentar el Ayuntamiento de Murcia y que, según explican sus promotores, quiere facilitar la vida a los ciudadanos. Su nombre hace referencia a la ciudad, también al término ‘movimiento’ (en inglés, move) y al acrónimo ‘Movilidad Urbana’.

Una presentación que ha tenido lugar en la plaza de la Cruz Roja de la capital, frente a uno de los nuevos autobuses que ya están rotulados con esta nueva marca y que pretenden convertirse en el buque insignia de la movilidad en el municipio y en sus pedanías. Este nuevo sistema ha servido como pretexto al Consistorio para anunciar un incremento del 50% en las líneas urbanas y de pedanías que van a cubrir, según aseguran fuentes municipales, un 99 % del territorio, gracias a una flota compuesta por un total de 160 autobuses accesibles, sostenibles, conectados y adaptados a personas con movilidad reducida.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que este nuevo sistema persigue que la capital sea más “moderna” y esté “pensada para las personas”. Además, el primer edil capitalino ha asegurado que “se trata de una red unificada, metropolitana, accesible y diseñada desde una lógica territorial coherente, en la que vamos a invertir más de 730 millones de euros en los próximos 10 años”.

Desde el Ayuntamiento ponen el acento en que este nuevo modelo va a servir para conectar mejor el centro urbano con los hospitales, las universidades, las estaciones, así como las zonas industriales y las urbanizaciones. En concreto, la UMU contará con autobuses cada 10 minutos, mientras que la universidad pública quedará conectada con el murciano barrio del Carmen en un trayecto de apenas 20 minutos. La UCAM, sita en la pedanía murciana de Guadalupe, tendrá también conexiones cada 20 minutos en autobús, a la vez que se refuerza el servicio de tranvía en la parada de Los Rectores, muy cerca de Terra Natura.

Otro de los objetivos del consistorio murciano es mejorar la conectividad con el Hospital Virgen de La Arrixaca, en El Palmar, que dispondrá de líneas de autobús cada 10 minutos y tranvías cada 20 minutos (a pesar de que esta conexión está todavía por instaurarse). De esta forma, según ha asegurado el alcalde Ballesta, 36 pedanías y 3 municipios tendrán conexión directa con este centro sanitario de referencia, lo que va a beneficiar a un 70 % de la población del municipio. De igual forma, también se refuerza el transporte público con el hospital Reina Sofía de la capital.

Por otra parte habrá, además, 9 líneas nocturnas de autobús que funcionarán hasta las 4 de la madrugada 7 líneas transversales con las pedanías que, según Ballesta, “rompen la estructura radial anterior”. El alcalde de Murcia ha afirmado que “estamos construyendo una red que no solo mueve personas, sino que articula derechos, que no solo conecta lugares, sino que acorta desigualdades”.

Pero, sin duda, la principal novedad hace referencia a las tarifas. Habrá un distrito tarifario único, por lo que ya no habrá diferencias entre la capital y las pedanías. Se camina así hacia tarifas planas simplificadas e integradas con solo 7 modalidades, frente a las más de 20 que había con anterioridad. Además, los menores de 7 años estarán exentos de pagar el transporte, mientras que habrá precios especiales para los jóvenes y para los cuidadores. También se elimina el pago por trasbordo, una de las demandas más recurrentes de los usuarios de este transporte público.

Una tarjeta “física” y “digital”

Un nuevo sistema de movilidad ‘Mub’ operará con una única tarjeta, algo que, sin duda, redunda en una mayor comodidad para los usuarios. El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha explicado que “el cambio es la puerta de entrada a una red de movilidad más avanzada, una tarjeta física, pero también muy digital, porque podrá usarse también desde el móvil y y permitirá acceder a todos los modos de transporte, autobús, tranvía y el tranvibús”.

A esto se añade que este nuevo dispositivo posibilitará también el pago en los aparcamientos públicos de titularidad municipal. En cualquier caso, Muñoz ha adelantado que “esta nueva identidad no llegará de golpe, se irá integrando a medida que se integren los distintos modos de transporte y los servicios de movilidad”.

Una nuevo sistema de transporte público que no está cerrado y para el que el Ayuntamiento ha pedido la ayuda y la colaboración de todos los actores implicados: las juntas municipales, las universidades y los hospitales, para que sean parte activa en esta transformación.

Para ello, cuentan con la web ‘movilidadurbanademurcia.es’, donde cualquier persona podrá consultar qué es lo que cambia, cuál es la evolución, cuál es la nomenclatura de sus líneas, así como la posibilidad de aportar las sugerencias pertinentes para la mejora del servicio.