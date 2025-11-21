Música y danza en el escaparate de los comercios: Así es Murcia en la Vitrina 2025

La presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, junto con el concejal de Turismo, Comercio y Consumo de Murcia, Jesús Pacheco, darán inicio formal a 'Murcia en la Vitrina 2025', en el comercio Zocomur (calle Apóstoles, 2), donde actuará un grupo del Conservatorio de Danza. Será este sábado, a las 11.30 horas.

El festival, que cumple su sexta edición, consiste en la celebración de un total de 30 actuaciones en los escaparates de comercios del centro de Murcia, sumando la participación de 161 artistas.

Tendrá lugar durante toda la jornada en cinco bloques de actuaciones simultáneas en horario de mañana de (12.00 y 13.00 horas) y de tarde de (18.00, 19.00 y 20.00 horas).