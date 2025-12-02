El paro baja en 782 personas en noviembre en la Región de Murcia hasta los 74.520 desempleados

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 782 personas en noviembre en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-1%), hasta los 74.520 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en noviembre la mayoría de veces en la Región (16 veces), mientras que ha subido en 13 ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 5.523 parados, lo que supone un 6,9% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 759 menos (-1,49%); Construcción, 58 menos (-1,07%); e Industria, 54 menos (-0,76%), mientras que se incrementó en Agricultura, 67 más (+1,79%); y Sin empleo anterior, 22 más (+0,28%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (50.269) y Sin empleo anterior (8.005), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.802), Construcción (5.388) e Industria (7.056).

En cuanto a sexos, de los 74.520 desempleados registrados en noviembre, 46.500 fueron mujeres, 449 menos (-1%) y 28.020, hombres, lo que supone un descenso de 333 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-1,2%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 44 parados menos que a cierre del pasado mes (-0,5%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 738 desempleados (-1,1%).

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Madrid y Cataluña donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y 3.119, respectivamente.

Contratación

En noviembre se registraron 44.706 contratos en la Región de Murcia, un 7,3% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 25.520 fueron contratos indefinidos, cifra un 9,9% inferior a la de noviembre del año anterior, y 19.186 contratos temporales (un 3,7% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 42,92% fue temporal (frente a un 42,12% del mes anterior) y un 57,08%, indefinidos (el mes precedente fue un 57,88%).