El PP pide en el Senado que el Gobierno declare Acontecimiento de Excepcional Interés Público el 1.200 aniversario de Murcia

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa en la Comisión de Industria y Turismo que tiene como objetivo forzar al Gobierno a declarar como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público' la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, lo que implicaría una serie de beneficios fiscales.

La moción ha salido adelante en el Senado gracias a la mayoría del PP y con el apoyo de Vox, mientras que el PSOE, PNV, Geroa Bai, Junts y PNV han optado por abstenerse.

La propuesta del PP es que el Gobierno considere la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia como 'Acontecimiento de Excepcional Interés Público', lo que provocaría diferentes beneficios fiscales.

Según la normativa vigente, los beneficios fiscales a los que se podrían acoger están regulados en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Estos beneficios fiscales pasan por el Impuesto sobre sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, transmisiones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas, entre otros.

En cualquier caso, los 'populares' también quieren que el Gobierno promueva y desarrolle en colaboración con las Administraciones territoriales de Murcia "todas aquellas actuaciones que resulten necesarias de cara a conseguir que la celebración de Murcia 1.200 sea un indudable ejemplo de buen hacer y éxito, ampliando su difusión y alcance a nivel nacional e internacional".