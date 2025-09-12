Un policía murciano podrá cobrar 500 euros al año en concepto de vestuario a pesar de trabajar de paisano

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha reconocido el derecho de un agente de la Policía Nacional destinado en la Región a percibir la compensación económica de 498 euros anuales en concepto de vestuario, pese a prestar servicio sin uniforme. El tribunal ha considerado que la Administración no puede privar a quienes desempeñan funciones de paisano de esta indemnización, ya que forma parte de los derechos vinculados a su condición de funcionarios.

El fallo se basa en la reclamación que este policía presentó al quedar sin efecto el cobro de la cuantía por parte de su unidad. Tras revisar las órdenes internas y los argumentos jurídicos aportados, la Sala ha concluido que debe abonarse la cantidad establecida, dado que la ausencia de uniforme no elimina la necesidad de mantener una imagen institucional ni evita los gastos asociados a su actividad. De esta forma, la compensación debe reconocerse y mantenerse mientras el agente permanezca en servicio activo.

Un fallo que puede abrir la puerta a más reclamaciones

La sentencia establece que la Administración no puede suprimir el pago de esta indemnización mientras el funcionario siga encuadrado en el cuerpo policial, independientemente de que vista o no la uniformidad reglamentaria. El tribunal también recuerda que la normativa interna contempla compensaciones económicas en situaciones de servicio que implican condiciones especiales, y entiende que el plus por vestuario se enmarca en este mismo principio.

El abogado del agente afectado ha celebrado el resultado, al subrayar que el ejercicio de funciones de paisano también debe contar con un reconocimiento retributivo completo. La resolución, además, podría convertirse en un precedente con efectos para otros profesionales en circunstancias similares. De hecho, el fallo obliga a la Administración a regularizar pagos y a modificar su gestión interna, algo que ya estaría alentando a otros agentes en diversas comunidades autónomas a preparar nuevas reclamaciones. En este escenario, la sentencia del TSJ de Murcia podría abrir un camino hacia una oleada de indemnizaciones en todo el país.