Los productores de frutos secos murcianos, con "gran inquietud" ante los aranceles de Trump

La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) ha mostrado su "malestar y máxima preocupación" por el futuro de las explotaciones del sector de los frutos secos ante el acuerdo arancelario alcanzado por la Unión Europea (UE) y EEUU, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Para el responsable sectorial de Fecoam, Pedro Guerrero, las bases del acuerdo generan "gran inquietud" en los productores "no solo de la Región de Murcia, sino de toda España".

En virtud al acuerdo alcanzado, la almendra española tendrá unos aranceles del 15 por ciento para su entrada en el mercado norteamericano, y, al mismo tiempo, se liberalizará la entrada de frutos secos estadounidenses y otros productos por valor de 650.000 millones de euros, aproximadamente.

Esta liberalización comercial "pone en grave peligro nuestras explotaciones, nuestra industria y nuestra soberanía alimentaria", ha remarcado Guerrero.

El responsable sectorial de frutos secos ha explicado que EEUU es el mayor productor de almendras del mundo, con un tipo de producción intensivo y "sin las limitaciones de fitosanitarios que se aplican a los productores europeos".

Por contra, la normativa europea, sumada a este nuevo acuerdo, "hace que la competencia no solo sea injusta y desigual", sino que es un "verdadero ataque a nuestras explotaciones y agricultores", según ha matizado el dirigente de Fecoam.

Importación masiva

En plena campaña de almendra, Guerrero ha señalado que los operadores comerciales se han abastecido de una "gran cantidad" de almendra americana debido al "temor" en torno a los aranceles, "saturando el mercado con una importación masiva de bajo precio".

Por contra, la almendra española, y, en especial, la procedente de la Región de Murcia, "tiene unas características únicas". "Unas condiciones genéticas, morfológicas, organolépticas y nutricionales excepcionales, incluyendo altos valores de proteína, grasas, ácido oleico y linoleico", ha comentado.

El responsable de Fecoam también ha destacado que la almendra tradicional "es una fuente de fibra, con grandes niveles de esteroles como el beta-sitosterol, el avenasterol, el campesterol o el estigmasterol, como así han demostrado diferentes estudios científicos".

"Pero en estas condiciones, la almendra de origen español, cultivada en secano en su mayor parte, y en muchos casos, ecológica, no tiene posibilidad alguna de competir", ha lamentado Guerrero.

A su juicio, "es necesario luchar para no perder la soberanía alimentaria de la UE, dejando entrar productos de terceros países que no cumplen las normas estrictas que aquí sí estamos obligados a cumplir, con la consiguiente pérdida de competitividad".

"Estamos ante un desamparo por parte de la política europea, no solo al sector de frutos secos español, sino a todos los de la UE en su conjunto, al permitir que entren este tipo de productos", ha concluido el representante de Fecoam.