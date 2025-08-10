El PSRM exige a Ballesta la limpieza del vertedero ilegal de Beniaján

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha denunciado "el creciente deterioro del vertedero ilegal en Beniaján, ubicado en la margen izquierda del Reguerón, a la altura de la avenida de Levante".

Los socialistas han asegurado que esta situación ya la denunció la edil Carmen Fructuoso hace más de dos meses pero, "lejos de solucionarse, ha empeorado sustancialmente. Hoy, el vertedero está mucho peor. Las basuras, los escombros y enseres siguen acumulándose, generando un grave problema a la salud de los vecinos y a quienes transitan por la zona", ha denunciado.

En este sentido, Fructuoso ha afirmado que, "a pesar de que el PP justificó su inacción asegurando que los terrenos eran de titularidad estatal, la realidad es que éstos fueron cedidos al Ayuntamiento de Murcia en abril de 2022 por la Demarcación de Carreteras del Estado".

En su opinión, "esto demuestra, una vez más cómo "el Gobierno de Ballesta engaña y manipula sin pudor, mientras la situación en la escombrera de Beniaján empeora cada día".

Por ello, el edil socialista ha exigido al Ayuntamiento que "deje de ignorar a los vecinos de las pedanías y actúe de inmediato para eliminar este foco de insalubridad, que está causando la proliferación de roedores y plagas, extendiendo el problema a los caminos públicos y zonas transitadas".

Para Fructuoso "es urgente que el Gobierno de Ballesta limpie y rehabilite la zona, establezca un sistema de vigilancia para evitar nuevos vertidos ilegales y sancione a quienes incumplen la ordenanza".

Por otra parte, la concejala ha criticado que "Beniaján cuenta con una partida de 200.000 euros para la realización de obra nueva, pero, a día de hoy, no se ha invertido ni un solo euro del presupuesto en estas mejoras".

Asimismo, Fructuoso ha señalado que caminos como el de Los Serranos, Villanueva y San Antón "siguen sin recibir los arreglos necesarios, como los resaltos para mejorar la seguridad vial o la instalación de quitamiedos, proyectos aprobados hace meses, pero aún sin ejecutar".

En la misma línea, el portavoz del PSOE en la Junta Municipal de Beniaján, Matías Romero, ha afirmado de que en mayo se detectaron "más de 100 deficiencias en la pedanía", de las cuales, ha lamentado, "solo se han solucionado dos en los dos meses posteriores".

Según el PSOE, de estas carencias, dos terceras partes se refieren al mal estado de la vía pública, destacando baches, aceras deterioradas y señales en mal estado. También han afirmado que los vecinos se quejan de deficiencias en la recogida de residuos y limpieza, contenedores saturados, solares convertidos en vertederos y áreas verdes sin mantenimiento, así como problemas en el transporte público, la red de saneamiento y centros escolares.

"Beniaján es otro ejemplo claro del abandono del Gobierno de Ballesta, que, pese a subir los impuestos, no invierte en las necesidades de sus vecinos. A la falta de limpieza, mantenimiento e infraestructuras básicas, se suma la nula ejecución de proyectos aprobados, que son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las personas", ha finalizado la concejala socialista.