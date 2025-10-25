Reacciones a la sentencia del TS sobre el Tajo- Segura: "No avala la decisión ruin de Sánchez"

El Partido Popular de la Región de Murcia ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Tajo "no avala en ningún caso la decisión ruin y arbitraria del Gobierno de Pedro Sánchez de recortar el Trasvase Tajo-Segura".

Así lo ha manifestado el secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, quien ha mostrado su respeto absoluto por las decisiones judiciales, pero ha dejado claro que "el Tribunal Supremo no avala el recorte; solo confirma que el Gobierno puede hacerlo. Pero que pueda hacerlo no significa que deba hacerlo. No hay base técnica, ni ambiental, ni social que lo justifique", ha afirmado Cano.

Por su parte, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha afirmado que "la decisión del Supremo permite a Sánchez seguir con su plan de recortar el Trasvase Tajo-Segura".

Rubira también ha destacado que se trata de un recorte que se produce con la "connivencia y aprobación" del secretario general del PSOE y delegado de Pedro Sánchez, en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que votó en el Congreso de los Diputados en contra de blindar el Trasvase.

"Si hubiera salido adelante el blindaje del Trasvase en el Congreso, seguramente hoy no tendríamos esta amenaza sobre nuestros regantes. Si ese día, hubiera defendido el Trasvase, hubiera defendido a los regantes, hubiera defendido a nuestros agricultores y productores, y hubiera defendido el modelo de la Región de Murcia de crear empleo, prosperidad y desarrollo, hoy, seguramente, los regantes no tendrían esta amenaza de incertidumbre en sus vidas", afirmó la consejera.

"Desde el Gobierno regional, seguiremos dando la batalla y vamos a abrir todas las vías que sean necesarias para intentar revertir una situación que es injusta, que no tiene justificación técnica ni científica y que solo atiende a criterios sectarios, partidistas e ideológicos de Pedro Sánchez",

Por su parte, el responsable de Agua del PPRM ha recordado que el recorte del Trasvase es competencia exclusiva del Estado, y que, por tanto, "si el Ministerio decide cerrar el grifo, es una decisión estrictamente política, porque no hay ningún informe técnico que la avale".

Cano ha subrayado que el propio procedimiento del Plan del Tajo demuestra arbitrariedad, ya que "no se aplicó correctamente la Instrucción de Planificación Hidrológica, no se justificaron los caudales ecológicos y ni siquiera se ha cumplido el artículo 42 del Plan del Tajo, que prometía coordinación entre cuencas y ha resultado ser un simple camelo administrativo".

"El Ministerio vendió una supuesta coordinación con el Segura que jamás se ha hecho realidad. Ni grupos de trabajo, ni seguimiento conjunto, ni medidas efectivas. Todo humo para justificar una decisión política previamente tomada", ha denunciado.

El diputado del PP ha advertido de que el Partido Popular "llegará hasta el final para defender lo que es de justicia para la Región de Murcia", recordando que el recorte del Trasvase "ha sido una de las decisiones más dañinas del Gobierno de Pedro Sánchez: un ataque directo al empleo, a las familias, a la agricultura y al propio medio ambiente".

"No se puede condenar a miles de trabajadores al paro por un capricho ideológico sin fundamento técnico alguno. El Trasvase es una herramienta de solidaridad y de cohesión nacional, y así lo seguiremos defendiendo desde el Partido Popular", ha insistido Cano.

Además, ha reprochado el silencio cómplice del PSOE murciano, que "ni está ni se le espera en la defensa del agua". "Una vez más, los socialistas de la Región, con el delegado de Sánchez a la cabeza, prefieren obedecer a su jefe antes que defender a su tierra y a sus agricultores", ha lamentado.

Cano ha concluido recordando el compromiso firme del Partido Popular con el agua, la justicia territorial y la solidaridad entre españoles: "Seguiremos liderando esta batalla con rigor técnico, con lealtad institucional y con una convicción firme: solo un Gobierno del Partido Popular garantizará la continuidad del Trasvase Tajo-Segura y el futuro del Levante español".