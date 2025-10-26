Acceso

Misa para el Jubileo de los equipos sinodales presidida por el Papa León XIV y el Ángelus

Esta misa está dirigida a todas las personas que participan activamente en los equipos sinodales y en los órganos de participación de la Iglesia: diocesanos, consejos pastorales, consejos económicos, etc. tanto a nivel local, nacional como eclesial global. Su sentido es reconocer, celebrar e impulsar el camino de una Iglesia más sinodal: es decir, una Iglesia que camina junta, que se escucha mutuamente y se involucra activamente en la comunión, la participación y la misión.

