La Región de Murcia es donde más viviendas de entre 80 y 120 metros cuadrados existen

La Región lidera el ranking de las viviendas de entre 80 y 120 metros cuadrados con un 36,63%, según un estudio del portal inmobiliario pisos.com. Por detrás, se sitúan País Vasco (34,23%), Extremadura (31,92%), Castilla y León (29,79%), La Rioja (29,73%), Asturias (29,62%), Navarra (29,47%) y Comunidad Valenciana (29,43%).

En el caso de las casas que miden entre 120 y 160 metros cuadrados la Región con un 17,51% se encuentra en la tercera posición, por detrás de Extremadura (19,35%) y Castilla-La Mancha (19,23%).

En cuanto a las viviendas de más de 160 metros cuadrados, en la Región son el 27,19%. Baleares lidera el ranking (56,02%), le siguen Galicia (47,86%), Castilla-La Mancha (44,73%), Cantabria (44,18%) y Navarra (40,45.

Respecto a las viviendas de entre 40 y 80 metros cuadrados en la Región son un 18,02%, situándose así en la mitad de la tabla por encima de La Rioja y Andalucía con un 17,22% y por debajo de la Comunidad Valencia donde son un 19,22%.

La Región de Murcia es la segunda comunidad donde menos viviendas de menos de 40 metros cuadrados hay, un 0,66%, siendo Castilla La Mancha donde menos hay (0,44%) y la Comunidad de Madrid donde más (7,28%).