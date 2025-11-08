La Región de Murcia presenta en el Mar Menor el proyecto europeo Life Transfer para la recuperación de praderas marinas

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General del Mar Menor, celebró recientemente en Los Alcázares una jornada de difusión del proyecto europeo Life Transfer 'Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery', enmarcado en el programa LIFE cofinanciado por la Unión Europea y dirigido a la recuperación de praderas marinas y hábitats costeros.

Una jornada en la que tomaron parte 35 alumnos de Secundaria y Bachillerato del IES Ortega y Rubio de Mula. El director general del Mar Menor, Víctor Serrano, subrayó la relevancia del proyecto. "La participación de la Región de Murcia en Life Transfer demuestra el compromiso del Gobierno regional con la protección del Mar Menor y con la aplicación de soluciones basadas en la ciencia para recuperar sus ecosistemas. Somos parte activa de un esfuerzo europeo que refuerza la proyección internacional de nuestra laguna como laboratorio vivo de biodiversidad", afirmó.

Este proyecto, coordinado por la Università degli Studi di Ferrara (Italia), cuenta con la participación de socios de varios países mediterráneos, entre ellos la Región de Murcia como socio beneficiario, y persigue mejorar el estado de conservación del hábitat en las lagunas costeras mediante la recuperación de especies de fanerógamas marinas como Cymodocea nodosa, Ruppia cirrhosa, Zostera marina y Zostera noltei.

La iniciativa se desarrolla en ocho enclaves de la red Natura 2000 situados en Italia, Grecia y España, entre los que se incluyen el Mar Menor, lo que subraya la importancia internacional de la laguna murciana como espacio singular en el Mediterráneo.

Durante la jornada se presentaron las principales acciones y resultados del proyecto que tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de las lagunas costeras debido a la regresión de praderas de fanerógamas marinas que están sufriendo dichos espacios Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Guía divulgativa de especies

Asimismo, se presentó la nueva guía de especies submarinas del Mar Menor, editada por la Dirección General. Esta publicación recoge de forma divulgativa las especies de flora y fauna más características, con el objetivo de fomentar el conocimiento y la protección de un entorno de enorme valor natural y cultural.

El programa incluyó también una ruta guiada por puntos de interés ambiental, donde los participantes pudieron observar la riqueza de la biodiversidad lagunar y aplicar los contenidos de la guía. Víctor Serrano también destacó el valor de la nueva guía de especies. "Queremos acercar a la ciudadanía el conocimiento de la fauna y la flora del Mar Menor, porque en ocasiones solo se protege lo que se conoce. Esta guía es una herramienta educativa y divulgativa que contribuirá a implicar a la sociedad en la conservación de un espacio único".

El director general recordó que el Mar Menor es un ecosistema singular en el Mediterráneo por su extensión, riqueza ecológica y conexión histórica con la cultura y la economía de la Región. En este sentido, señaló que "la recuperación de las praderas marinas no es solo una acción ambiental, es también una apuesta por la sostenibilidad, por el turismo responsable y por el futuro de quienes viven y trabajan en torno al Mar Menor".

Con esta jornada, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor busca reforzar la colaboración entre administraciones, universidades y centros de investigación, así como la implicación de la sociedad en los retos ambientales que afronta el Mar Menor.

La iniciativa se enmarca en la estrategia regional para la renaturalización de la laguna, que combina actuaciones de carácter científico, educativo y social con la participación en proyectos europeos de vanguardia.

El evento contó con la intervención de expertos del Acuario de la Universidad de Murcia, a través de su director técnico, Emilio Cortés, y de la Universidad de Murcia, quienes abordaron la importancia de las praderas marinas, la fauna y flora de la laguna y las claves de su conservación.

La jornada fue un punto de encuentro para poner en valor el papel del Mar Menor en la red Natura 2000 europea y para compartir experiencias de restauración ecológica que pueden servir de referencia a otros espacios costeros del Mediterráneo.