El PP en la Región de Murcia tras la primera reunión: "No tenemos noticias de Vox"

Miércoles de reflexión. El PP y Vox no se reunirán este miércoles. Queda un día para que se inicie el debate de investidura del presidente en funciones, Fernando López Miras, y hay pocas certezas de que esta semana pueda quedar claro que no se repetirán elecciones.

El candidato del Partido Popular al Congreso, Luis Alberto Marín, ha confirmado este miércoles que horas después de que el partido mantuviera la primera toma de contacto con Vox, un encuentro que celebraron los máximos dirigentes de ambos partidos este martes en Cartagena, no se han tenido noticias del partido que lidera Santiago Abascal.

El PP entregó a Vox un decálogo de 88 medidas que formarían parte de ese acuerdo programático, pero no han recibido respuesta alguna. Es más, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, insistía ayer en que no habrá abstención si no entran en el Gobierno.

No obstante, Marín ha dicho que continuarán manteniendo su actitud de "mano tendida para llegar al mejor acuerdo".

Preguntado sobre cómo podría afectar esta situación en clave nacional de cara a los comicios electorales del 23J, el cabeza de lista del PP al Congreso ha comentado que en la Región "tenemos una hoja de ruta muy clara y creemos contar con la legitimidad de los votantes para formar un gobierno en solitario con 21 diputados, a dos de la mayoría absoluta".

Por ello, ha querido salirse, una vez más de las comparaciones establecidas con los pactos de otras autonomías. "Las circunstancias que hay en Murcia son diferentes. Creemos tener la legitimidad suficiente para formar un gobierno en solitario".

"En aquellos sitios donde sea absolutamente necesario porque Vox deba votar que sí a la investidura del presidente autonómico se estudiaría su incorporación al Gobierno, pero en aquellos sitios, como Murcia, donde no es necesario que ninguna fuerza política vote a favor de la investidura, sino que solo hace falta la abstención", el PP se mantendría en la postura de que Vox no entrara en el gobierno, ha finalizado.

Marín ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras abordar aspectos del programa de su partido a nivel nacional, acompañado de miembros de la candidatura al Congreso y Senado.