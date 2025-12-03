La Región de Murcia supera por primera vez los 106.000 autónomos, un 1,62% más que hace un año

La Región de Murcia ha superado por primera vez los 106.000 autónomos, lo que representa un incremento mensual del 0,40 por ciento e interanual del 1,62 por ciento, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El Ejecutivo autonómico ha indicado que estos datos sitúan a la Región "entre las comunidades autónomas con mejor evolución del país como resultado de la política de apoyo continuo del Gobierno regional al colectivo".

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, se ha reunido este miércoles con el presidente de ATA Región de Murcia, Francisco Casado, con quien ha analizado la situación de los autónomos y la reciente resolución de las ayudas destinadas específicamente a los que son comerciantes.

Estas ayudas, dotadas con 2,7 millones de euros, se han agotado "completamente" y han permitido llegar a unos 900 autónomos comerciantes de la Región.

"Nos hubiera gustado llegar a más, y estamos trabajando para conseguirlo", ha señalado la consejera, quien ha subrayado que el objetivo del Gobierno regional es "aliviar la presión que soportan los autónomos y facilitarles el día a día, no añadirles más obstáculos".

La consejera ha destacado también el "éxito" de la "Cuota Cero Ampliada", la ayuda impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), que este año ha recibido 2.720 solicitudes, lo que supone un aumento del 6,7 por ciento respecto al año anterior.

"Cada vez más profesionales deciden iniciar su actividad en la Región porque aquí encuentran apoyo, confianza y menos presión administrativa", ha afirmado.

La "Cuota Cero Ampliada" permite a sus beneficiarios cubrir las cuotas de la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad y brinda una ayuda inicial de 1.000 euros a quienes se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tras estar en situación de desempleo.

"El hecho de que el número de personas que solicita esta ayuda crezca cada año es una muestra más de que en la Región de Murcia se está consolidando un ecosistema emprendedor sólido y sostenible llamado a liderar el crecimiento económico regional", según ha destacado López Aragón.

Así se desprende de los últimos datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondientes al mes de noviembre, que indican que el número de autónomos afiliados en la Región alcanzó los 106.066, lo que supone un aumento mensual de 419 afiliaciones.

De forma interanual, la afiliación de autónomos también muestra un avance sólido del 1,62 por ciento, lo que equivale a 1.688 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Con estos datos, la Región de Murcia se sitúa como la cuarta comunidad autónoma donde más crece la afiliación de autónomos.

Críticas al Gobierno central

Durante el encuentro con el presidente de ATA Región de Murcia, la consejera ha expresado su "preocupación" ante "el creciente malestar del sector, visible en las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana en la Región y en toda España".

"Es comprensible el cansancio y la impotencia de miles de autónomos, que se enfrentan a subidas constantes de impuestos y a un hostigamiento regulatorio permanente", ha aseverado.

En este sentido, ha señalado que "mientras el Gobierno central impone más cargas, más trámites y más sanciones sin información ni explicación", el Gobierno regional "trabaja en sentido contrario".

Asimismo, ha destacado que "una vez más, cuando el Gobierno central hace caso a nuestras propuestas es cuando acierta. Porque ayer nos enteramos de que han retrasado a 2027 el uso del Verifactu, el sistema de facturación electrónica. Algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Nosotros apostamos por políticas que acompañen, no que castiguen; por facilitar, antes que sancionar; y por informar, antes que imponer".

López Aragón ha afirmado que "la Región de Murcia está del lado de los autónomos. No están solos. Ellos sostienen buena parte del empleo y de la riqueza regional, y nuestro deber es apoyar su esfuerzo y su contribución al desarrollo económico", ha remarcado.